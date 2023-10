Martedì 3 Ottobre 2023, 09:30

Ancora allarme furti nelle campagne di Ferentino anche se questa volta il colpo è stato solo tentato. E' accaduto domenica sera poco dopo le 20 in località Fresine Vasciotte, la periferia Sud di Ferentino. Secondo il racconto di alcuni testimoni, i proprietari, una famiglia di commercianti, era al salone per la cena e stava guardando in Tv il derby di serie A Roma-Frosinone, quando ha sentito rumori provenienti dall'esterno. Subito il figlio della coppia di proprietari della villa, è uscito in giardino, notando almeno tre persone con le torce in mano che si facevano strada per entrare in casa. Il giovane ha urlato richiamando anche l'attenzione dei vicini.Qualcuno ha sparato secondo le testimonianze colpi di fucile in aria a scopo intimidatorio mentre i proprietari della villa hanno chiamato subito i carabinieri prontamente intervenuti in quanto in zona grazie ad un servizio di rafforzamento e controllo proprio per i reati predatori.I militari hanno avviato una caccia all'uomo con i ladri che secondo le testimonianze sarebbero fuggiti dalla zona dei vasconi di Fresine verso il popoloso quartiere Villaggio Blu. Dopo le ampie ricerche i ladri si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.Ma la paura e l'allarme restano. Fresine Vasciotte è la zona di residenza dell'ex commissario della Provincia, noto manager industriale e politico di lungo corso locale dove abita Giuseppe Patrizi. Proprio il politico era sfuggito ai ladri qualche giorno fa quando un vicino di casa che ha notato persone sospette dietro la villa di Patrizi ha urlato mettendo in fuga i presunti malviventi. Nella stessa sera il 19 settembre furono messi a segno almeno due colpi oltre ad un paio tentati. Allora venne segnalata una BMW scura nuova con persone sospette a bordo. Qualche giorno più tardi, esattamente il 22 settembre era stata la volta della località Sant'Antonio ad essere colpita con almeno un paio di colpi messi a segno ed uno tentato. Allora le immagini di una telecamera privata di videosorveglianza ripresero una Bmw di grossa cilindrata con targa oscurata, di colore bianco muoversi nei dintorni con quattro individui sospetti con volto travisato all'interno. Una settimana prima era toccato alla periferia Tofe sempre a Ferentino e nella stessa sera a due abitazioni in campagna a Morolo. Agosto invece è stato un mese da incubo, soprattutto il 6 e 12 per Tofe e zone Sterpare e Vallone. Nel mese più' caldo dell'estate almeno 15 le case visitate dai ladri tra le quali un tentato furto si era registrato da un parente dell'Europarlamentare Maria Veronica Rossi. Una situazione molto difficile per i residenti che sono stati costretti a posizionare sentinelle. Cittadini residenti nei punti nevralgici che a turno di notte segnalano sui gruppi whatsapp e sui social eventuali presenze di auto o persone sospette. Proprio a fine agosto tra Sterpare e Vallone c'è stato un boom di residenti che ha impiantato sistemi di allarme proprio per prevenire eventuali furti. Nello stesso periodo a metà di agosto due furti si sono registrati in due ville appaiate in località Porciano a due passi dal Lago di Canterno sempre in territorio di Ferentino.