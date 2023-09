Frosinone, ragazzi picchiati e rapinati a Ceprano: tre minorenni nei guai

A lanciare l'allarme era stata una donna: aveva visto due giovani feriti e, dopo aver prestato i primi soccorsi, aveva chiamato i carabinieri. Ora a distanza di due mesi nei guai sono finiti tre minorenni, due 17enni e un 16enne: nei loro confronti è stata mossa l'ipotesi d'accusa di concorso in rapina aggravata e su ordinanza del magistrato sono stati trasferiti in distinte comunità, tutte fuori dalla provincia di Frosinone. Si tratta di due romani e un salernitano che, all'epoca dei fatti, si trovavano in custodia in una comunità di Ceprano per altri reati contestati.

A loro sono risaliti i carabinieri nell'ambito delle indagini scattate dopo quanto avvenuto nella tarda serata del 28 luglio scorso a Ceprano.

Stando alla ricostruzione dei militari, due giovani erano arrivati nel centro che dista una ventina di chilometri dal capoluogo per partecipare a una festa. All'improvviso sono stati aggrediti e picchiati da tre coetanei: calci e pugni sferrati per portar via il cellulare a uno dei due e per impossessarsi anche di altro. Per quelle botte sono finiti in ospedale con contusioni al volto e a una spalla.

I carabinieri di Ceprano, giunti sul luogo, oltre a rinvenire il telefonino in questione in una zona non molto lontana, dove era stato abbandonato, hanno subito fatto partire gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare chi aveva percosso i ragazzi. Già in prima battuta i sospetti si erano concentrati sui tre minorenni.

Ora per loro, ritenuti i responsabili e per questo indagati, il tribunale dei minorenni di Roma ha emesso il provvedimento cautelare di collocamento in comunità, dove sono stati condotti.