Isola del Liri, è morto l'editore Emilio Pisani

Il curatore ed editore storico delle opere di Maria Valtorta, il dottor Emilio Pisani, è morto questa mattina nella sua Isola del Liri. Aveva 88 anni.

Una grave perdita culturale per la città fluviale, dove la famiglia Pisani, prima con il padre Michele e poi con il figlio Emilio, si è resa testimone, attraverso la casa editrice (il Centro Editoriale Valtortiano, che ha sede in viale Piscicelli) della storia della mistica Maria Valtorta con opere tradotte in 45 lingue e diffuse in 200 paesi del mondo.

Con sua moglie Claudia, Pisani ha dato vita alla Fondazione Maria Valtorta. Il Centro Valtortiano viene annoverato tra gli editori esportatori che ogni anno sono premiati dal ministero per i Beni culturali e più volte è stato insignito del premio della cultura dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.