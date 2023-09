Stellantis, a Piedimonte annunciati fermi produttivi per alcuni reparti

Tre giorni di stop per lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano.

Ieri la dirigenza aziendale ha comunicato un fermo produttivo per oggi, sul turno di pomeriggio, per l’unità montaggio. Inoltre per lunedì 2 e martedì 3 ottobre saranno ferme le unità lastratura, verniciatura e montaggio. Dopo un mese di settembre senza quasi nessuna giornata di stop, riprendono le fermate produttive e si annuncia un autunno caldo. Ad inaugurarlo è stato ieri il sindacato di base FlmU-Cub che al cambio turno delle 14 ha tenuto un sit-in con volantinaggio per ricordare Fabrizio, l’operaio che ha perso la vita nel settembre 2019. Il tema della sicurezza è attuale e il sindacato denuncia: «Nel reparto montaggio hanno ristretto le aree lavorative, mettendo più lavoratori nelle stesse zone ed intensificando il ritmo produttivo. Ciò implica un carico di lavoro maggiore e aumenta anche il rischio incidenti e infortuni. In queste aree i rifornimenti di materiale vengono fatti con carrelli che transitano nelle stesse vie in cui devono transitare i lavoratori»