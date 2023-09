Venerdì 29 Settembre 2023, 09:35

Metropolitana leggera, ascensore inclinato e nuovo parcheggio in piazza Salvatore D'Acquisto: ora si parte davvero. Sono state infatti aperte le buste per questi tre grandi opere pubbliche che, secondo le intenzioni dell'amministrazione Mastrangeli, dovrebbero cambiare radicalmente la mobilità cittadina di Frosinone. L'appalto per il Bus Rapid Transfert, cioè il collegamento su gomma diretto stazione-De Matthaeis è stato affidata all'impresa Costruzioni Alfredo La posta di Sora per un importo pari a un milione 782 mila euro. La società se l'è aggiudicata con un ribasso del 10% vincendo la concorrenza di altre quattro partecipanti. Il bus collegherà i due punti del capoluogo con alcune fermate intermedie previste all'altezza di viale Europa, del parco Matusa ed in concomitanza con l'ingresso della stazione di valle dell'ascensore inclinato. Sul tracciato e sulle restrizioni in termini di viabilità futura e parcheggi lungo via Marittima e via Aldo Moro si annidano le principali preoccupazioni di residenti e commercianti.

Per quanto riguarda la nuova linea dell'ascensore inclinato la gara se l'è aggiudicata la Maspero Elevatori spa di Appiano Gentile per un importo di 2 milioni e 242 mila euro con il 23,6% di ribasso vincendo la concorrenza di altre 5 ditte. L'impresa in questione è già nota al comune di Frosinone visto che aveva già eseguito sopralluoghi e preventivi per riparare la vecchia linea. In questo caso, oltre alla nuova linea, verrà anche riparata la vecchia ferma oramai da tre anni e che non ha mai garantito una funzionalità regolare.

Infine aggiudicata alla Marini e Davide Scavi e Trasporti di Nepi (Rm) anche il nuovo parcheggio di interscambio da realizzarsi alla piazza alle spalle del Sacro Cuore. I lavori dall'importo di 904 mila euro sono stati aggiudicati con un ribasso del 31%. L'impresa romana ha superato la concorrenza di altre quattro ditte. Entro 30 giorni i lavori potranno iniziare. Il Comune aveva ricevuto questi fondi all'epoca della giunta Ottaviani dal Pnrr proprio indirizzati alla mobilità cittadina, la vera sfida che si appresta a vivere il capoluogo nei prossimi anni.

Gianpaolo Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA