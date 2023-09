Frosinone, treni in ritardo e uno cancellato: disagi per i pendolari

Dai 90 minuti di ritardo per la stazione Porta Nuova di Torino ai 25 per Roma Termini.

Quella di oggi, 27 settembre, è stata un'altra mattinata di disagi per i pendolari ciociari in partenza dallo scalo di Frosinone. Appena arrivati, hanno subito notato sul display le modifiche apportate rispetto agli orari prestabiliti. La partenza del convoglio Freccia Rossa delle 6.37 era stata posticipata di 90 minuti, quella del regionale per Roma Termini delle 7.05 di 25 minuti, quella del regionale per Isernia delle 7.09 di 10 e, infine, quella del regionale per Cassino delle 7.40 di 5 minuti. Cancellato, inoltre, il treno per Roma Termini delle 7.45.