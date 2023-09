Sport, dolore del muscolo scheletrico: esperti a convegno

Torna dopo le prime due edizioni – la prima a Frosinone, nel febbraio 2019, allo stadio ‘Benito Stirpe”, e la seconda allo stadio Olimpico di Roma l’anno scorso dopo due anni di stop per il Covid - l’appuntamento scientifico del congresso nazionale sulle “Tecniche innovative antalgiche del dolore muscolo scheletrico in ambito sportivo”. La terza edizione, fissata per oggi, si replica ancora nella location dello stadio Olimpico.

L’organizzazione è curata come nelle precedenti edizioni da Balestra Congressi.

L’evento riporta direttamente a Frosinone, all’ospedale “Fabrizio Spaziani”, per la presenza di due dei tre responsabili scientifici del convegno: il dottor Walter Ciaschi, anestesista-rianimatore, specialista in terapia antalgica, responsabile del servizio di terapia del dolore presso lo “Spaziani”; il direttore dell'Unità operativa complessa del reparto anestesia-rianimazione, dottor Fabrizio Apponi.

Al convegno saranno presenti anche gran parte dei responsabili sanitari dei club di Serie A e B.

Tra loro quello del Frosinone Calcio, dottor Andrea D’Alessandro. “A tutti i medici sportivi, infatti, è rivolto il significato scientifico del convegno che nel corso delle sessioni di intervento - ben cinque prima della tavola rotonda conclusiva - andrà a toccare l’ampia casistica derivante dai problemi muscolo-scheletrici degli atleti” si legge in una nota.