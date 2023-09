Cassino, primo bombardamento della città. Ciacciarelli: «Mantenere vivo il ricordo»

“E' doveroso mantenere vivo il ricordo del sacrificio della nostra gente”. E' quanto affermato dall'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli in occasione della ricorrenza dell'80esimo anniversario del primo bombardamento della città di Cassino, avvenuto il 10 settembre del '43.

“In qualità di assessore regionale e delegato del presidente Rocca ho ritenuto doveroso essere presente alla cerimonia organizzata in occasione dell’80esimo anniversario del primo bombardamento della città di Cassino, quale primo doloroso atto, che costò la vita a più di 100 persone, di quello che fu ridenominato il "Calvario della Città di Cassino" contraddistinto da un susseguirsi di pesanti bombardamenti sulla città durante l’intero corso dell’inverno 1943-1944. Bisogna riconoscere la grande forza di volontà e la perseveranza del nostro popolo, capace in quel tempo, privo di risorse e strumenti utili, di trovare, con grande sacrificio e spirito di squadra, la forza di rialzarsi e di risorgere dopo la distruzione, contribuendo attivamente al miracolo economico del secondo dopoguerra che rese Cassino una delle principali realtà industriali della penisola. Per tali ragioni - aggiunge l'assessore - ritengo necessario che queste tematiche siano affrontate con particolare attenzione dalle istituzioni, in particolare all’interno degli istituti scolastici, affinché le nuove generazioni, ormai sempre di più prive della possibilità di ricevere anche in famiglia racconti di testimonianze dirette, vista la graduale scomparsa di quella generazione, vengano a conoscenza della storia del proprio territorio”. Poi Ciacciarelli, dopo aver ricordato che il Consiglio regionale del Lazio ha istituito la “giornata per la memoria delle vittime delle marocchinate”, ha concluso: “Un ringraziamento particolare ai reduci e a tutte le associazioni che si impegnano giornalmente per trasmettere alle nuove generazioni importanti insegnamenti non solo di storia, ma principalmente di vita”.