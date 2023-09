Mercoledì 6 Settembre 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:59

IL RACCONTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Chiuso per ferie dal 4 settembre 2023 al non si sà". In sintesi: «Apro quando voglio», ma non è un film della saga di Edoardo Leo. E' la comunicazione al vetro di una delle porte centrali della pizzeria Mirò, in pieno centro ad Isola del Liri , attività di due fratelli Diana e Roberto. L'indefinita data da destinarsi ha aperto incredibilmente un dibattito cittadino dai molteplici sfottò più che interrogativi. Che è successo? Perché quel cartello? E' successo qualcosa e non riaprono più? Perché intrigarsi in un paese è lecito. La foto del singolare cartello è stata postata dall'imprenditore Paolo Autunno, che voleva rassicurazioni sulla riapertura, abbiamo pensato forse che ce l'avessero con lui, per non aspettare un altro "autunno" un ritardo da quattro stagioni. Che Isola del Liri sia terra di artisti è risaputo, adesso ne abbiamo uno in più, a conferma e con la consapevolezza che un cartello del genere solo dall'estro di un genio può essere partorito. Uno dei proprietari, del resto, Roberto Catallo, 62 anni, è residente nel ridente borgo medievale di Capitino, che sovrasta Isola del Liri e dove si respira l'aria "fina" e che ha dato i natali a tante menti eccelse tutt'ora esistenti. Roberto come detto di professione ristoratore, per hobby attore di teatro, con la sua faccia da schiaffi ironica quanto basta.Roberto ha una spiegazione a tutto questo, fermo restando che è stata Irene la sua dipendente e di sua iniziativa a scrivere il cartello, perché c'è un precedente: «Chiudiamo sempre la prima domenica di settembre per una settimana commenta Roberto quasi meravigliato della nostra telefonata per ordinaria manutenzione dell'attività, dalle canne fumarie, alla cucina, ai forni, alla macchina del caffè, alla tinteggiatura del locale. Questo è il periodo più appropriato. Il cartello è stato scritto in virtù di quello che è successo lo scorso anno. Diamo una rinfrescata alle pareti ed ai macchinari ogni settembre e lo scorso anno abbiamo sforato di due o tre giorni sulla data di riapertura, apriti cielo che è potuto succedere ed è stato un tormento. Come mai non riaprite? E' successo qualcosa? Le solite chiacchiere a sfinimento di una clientela chiacchierona ma con noi da sempre affettuosa». Questa volta i cinghiali a Capitino non c'entrano è tutta farina del sacco del proprietario: «Quale vacanze continua Roberto chiudiamo una settimana l'anno, non possiamo permetterci distrazioni, siamo usciti dalla pandemia con le ossa rotte. La maggior parte delle nostre pietanze è da asporto, non facciamo i numeri di un ristorante, anche se non mi lamento, il lavoro è ripreso bene. Questa estate abbiamo lavorato, molti turisti la domenica, durante la settimana la clientela è locale». La pizzeria è nata nell'ottobre del 1984, prossima alle candeline, e prossima ad un passaggio di testimone importante, a Diana subentrerà a breve Giorgio 27 anni, figlio di Roberto, che si è licenziato nell'azienda dove lavorava, per dar continuità ad una tradizione di famiglia ormai consolidata nel cuore di Isola del Liri. Dar continuità soprattutto all'estro ed alla fantasia di personaggi isolani unici e rari non davanti ad un forno, ma ad un cartello.