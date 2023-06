Domenica 18 Giugno 2023, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 10:08

LE ASSUNZIONI

L'INDOTTO

Cassa integrazione, licenziamenti, tagli e ammortizzatori sociali. Nonostante le rassicurazioni del Ceo Tavares nel corso della sua ultima visita all'interno dello stabilimento Stellantis di Cassino , gli ammortizzatori sociali non cessano e nelle fabbriche della componentistica non va affatto meglio. Sono anzi proprio le realtà dell'indotto quelle in maggiori difficoltà, perchè le commesse da parte di Stellantis sono sempre di meno. A snocciolare i dati è la Fiom-Cgil: dal 2018 al 2022 il gruppo Stellantis ha perso in Italia oltre 7.000 lavoratori, un'emorragia a cui ha contribuito molto lo stabilimento di Cassino dove i posti di lavori persi dal 2018 al 2022 sono stati 2.000: in media 500 all'anno, ogni anno.Le ultime assunzioni risalgono al 2017 con gli 832 interinali, poi solo in 300 furono stabilizzati. Le aspettative di vendita di Giulia e Stelvio, complice anche gli anni della pandemia, sono andate decisamente peggio del previsto: l'occupazione non è mai tornata a pieno regime, per molti anni si è lavorato su un solo turno. Da pochi mesi è stato reintrodotto il secondo turno ma proseguono gli ammortizzatori sociali con uno stop alla produzione pari circa al 20%. In futuro, per la produzione di auto elettriche, saranno usate solo le piattaforme di origine PSA, cioè francese. Le conseguenze per l'indotto potrebbero essere molto dure, come già sta capitando a Melfi e Mirafiori. Il Ceo Tavares ha inoltre avviato una politica di riduzione dei costi con internalizzazione dei servizi. A Cassino erano dunque stati annunciati circa 60 licenziamenti alla Atlas la società che si occupa di pulizie all'interno dello stabilimento. La procedura è stata poi ritirata dopo l'accordo che prevede una serie di tagli per i lavoratori. Un accordo che non è piaciuto al sindacato di base FlmUCub che spiega: «Considerato che lo stabilimento Stellantis di Cassino a luglio terminerà la "solidarietà" chiediamo l'intervento della stessa committenteaffinché attui le medesime procedure attivate presso la società Sevel di Atessa, ovvero che il rinnovo preveda la richiesta della "solidarietà espansiva". Ovvero? Su tre uscite volontarie da Stellantis un'assunzione dagli esuberi delle ditte appaltatrici».Intanto, nel Cassinate ad andare in crisi è anche un'altra fabbrica metalmeccanica che non lavora esclusivamente per Stellantis: si tratta dello stabilimento SKF dove ormai da quasi un anno prosegue ininterrottamente la cassa integrazione e dopo l'estate la ripresa non si annuncia affatto rosea. Per la Fiom-Cgil è giunta l'ora di fermare la desertificazione, per questo annuncia sin da ora un autunno caldissimo. In prima linea insieme al segretario nazione Michele De Palma c'è proprio il segretario della federazione Frosinone e Latina, Donato Gatti, che tuona: «La conduzione delle officine e della politica aziendale dello stabilimento Stellantis di Cassino è chiaramente fuori controllo. È un dato di fatto. Lo dimostra la scarsità di vedute ed il continuo "navigare a vista" rispetto alle condizioni di lavoro e all'organizzazione dello stesso. Le condizioni lavorative, già precarie e massacranti, nel giro di 2 anni sono peggiorate. In assenza di un piano industriale regna nello stabilimento un doloroso clima di incertezza sul futuro. L'unica cosa certa sono i tagli e l'abbassamento dei costi scaricati sui lavoratori e sulle lavoratrici, compresi quelli in appalto che stanno già pagando cara la pelle. Tagli anche al mantenimento del microclima in nome del "risparmio energetico" e - conclude il segretario della Fiom Donato Gatti - cosa ancor più grave riduzione delle giuste condizioni igieniche».