Auto contro un palo, paura per nonno e nipote nel Cassinate

Ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un palo della linea telefonica. Paura ieri mattina ad Aquino per un anziano di ottant’anni e suo nipote.

Il sinistro c’è stato sulla via provinciale che dalla località Volla porta al centro di Aquino. Non è ancora chiara la dinamica, le cause sono ancora al vaglio della polizia locale di Aquino, coordinata dal comandante Nello Fusco. L’unica certezza è che l’ottantenne al volante della sua Toyota Yaris scura ne ha perso il controllo finendo contro il palo della Telecom che si trova proprio a bordo strada. Per fortuna nessuno dei due occupanti, residenti della zona, ha riportato gravi conseguenze di salute. Solo qualche escoriazione e qualche contusione, insomma è stato più lo spavento che le ferite riportate. Sulla strada provinciale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata al sinistro stradale.