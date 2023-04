Mercoledì 12 Aprile 2023, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:04



Stefano Pellegrini, ciociaro doc, 37 anni, appuntato dei carabinieri e dottore in Scienze Motorie all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Segni particolari: follemente innamorato della sua bike, in sella alla quale lo scorso luglio ha conquistato Capo Nord in soli 17 giorni rispetto ai 22 previsti. Ora, Stefano, iscritto al corso magistrale, si prepara ad affrontare un'altra impresa: sarà l'unico italiano a partecipare alla Trans Am Bike Race, la più importante gara ciclistica annuale, in programma in America.

Lo studente di Unicas, originario di San Giovanni Incarico, percorrerà 4.200 miglia (6.800 km con un dislivello di 50.600 metri) dalla costa del Pacifico arriverà alla Costa Atlantica, attraversando dieci Stati. Dalle montagne passerà al deserto: paesaggi diversi che richiedono una vera prova di forza e sopravvivenza. L'impresa che lo attende non sarà una corsa a tappe: l'orologio non si fermerà mai fino al taglio del traguardo.

È una corsa a distanza ultra lunga a cronometro individuale. In poche parole: i ciclisti devono scegliere strategicamente quanto tempo dedicare ogni giorno alla guida, al riposo e al rifornimento. Devono essere autosufficienti e in nessun modo dovranno essere supportati da altri corridori, amici o familiari. Non sarà consentito il draft mentre le posizioni dei ciclisti verranno monitorate utilizzando i GPS, dispositivi localizzatori satellitari montati sulle biciclette dei partecipanti. Le diverse posizioni saranno caricate sul sito web di Trackleaders. Un modo per rendere visualizzabili le posizioni anche ai follower. Per Stefano, appuntato dell'Arma dei Reparti Speciali del I° Rgt Paracadutisti Tuscania, oggi effettivo al Centro Addestramento della Seconda Brigata Mobile, sono giorni di allenamento. «Per me è un periodo molto importante» riferisce il corridore che aggiunge: «Sto cercando di testare i materiali ma anche la forma fisica. Sono partito da Livorno in notturna e ho pedalato per 300 km netti con un dislivello di due mila metri, nonostante i 25 chili di peso rappresentato dalle borse e dalle borracce d'acqua. C'è da sottolineare riferisce sempre il corridore - che quando attraverserò il deserto dovrò aumentare il carico d'acqua per il rifornimento».

Stefano si allena di notte per conoscere sé stesso ma anche per imparare a riconoscere e a gestire gli eventuali momenti di crisi. L'ultimo test è programmato per il weekend del 1° maggio quando parteciperà alla tre giorni italiana su un percorso di 700 km. «Sapere di essere l'unico italiano a partecipare a questa gara, mi riempie di gioia e mi rende orgoglioso. Spero di portare a casa, in Italia, la vittoria» ci confida Stefano. Il 37enne non è nuovo ad imprese del genere. Da studente-lavoratore ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie a Cassino. Subito dopo il titolo, a luglio dello scorso anno, ha raggiunto Capo Nord. In sella alla sua bici ha percorso oltre 4 mila chilometri per complessive 250 ore di pedalata, attraversando un Continente e sette nazioni.