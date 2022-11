Giovedì 10 Novembre 2022, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 09:21



Ha scelto l'università di Cassino per coronare il suo sogno: laurearsi in Lingue e Letterature Moderne per poter diventare un giorno, che sembra non essere più così lontano, docente di Tedesco.

È la storia di Nicholas Terriaca, uno studente di 22 anni, ipovedente dalla nascita. Una storia straordinaria che merita di essere raccontata. Nicholas lo scorso 26 ottobre ha conseguito la laurea triennale con la votazione 108 su 110, ma già prima di discutere la tesi sul Mito di Gòlem' con il professore Antonio Locuratolo, per non perdere tempo, ha iniziato a seguire le lezioni del corso magistrale. Per via dei nuovi impegni universitari ha persino rinunciato alla festa di laurea.

«Per festeggiare non bisogna avere altri pensieri. In questo momento sono totalmente preso dalle lezioni che non riesco a concentrarmi su altro; anche se si tratta della mia festa» riferisce il neo laureato, che è riuscito a tagliare l'ambito traguardo grazie alla sua grande forza di volontà e ad un angelo custode'. L'angelo custode ha lo sguardo, la voce, la determinazione, la caparbietà di mamma Sonia. Una donna che, pur di far laureare il figlio, ha rinunciato al suo lavoro di operatore socio sanitario per dedicarsi totalmente a Nicholas. Mamma Sonia è una vera e propria tutor. Segue i corsi on-line accanto al suo figliolo; una volta terminate le lezioni, prepara le dispense in formato word; lo accompagna nelle aule del Campus Folcara. La stessa donna ha lottato contro tutto e tutti pur di portare Nicholas a completare il percorso di studi: una vera e propria impresa costellata da sacrifici, rinunce ma anche da record.

GLI OSTACOLI

Per via della sua disabilità visiva, la vita scolastica e accademica di Nicholas è stata piena di intralci: in due anni ha dovuto recuperare l'intero ciclo di scuola primaria. E in soli due anni e mezzo, dopo aver lasciato nel 2020, in piena pandemia, la facoltà di Mediazione Linguistica all'università di Campobasso, ha recuperato gli esami del primo anno del corso di Lingue a Cassino, arrivando due settimane fa ad indossare la corona d'alloro.

«All'età di nove anni racconta dopo che mamma si è formata a Nettuno seguendo un corso sul metodo Braille, ho imparato a leggere e a scrivere. In due anni ho recuperato il tempo perso. Gli anni successivi, fino alla licenza linguistica, grazie ad una volontaria, che la mia stessa mamma ha formato, ho potuto seguire regolarmente la scuola».

UNA DEDICA SPECIALE

Dopo il diploma la scelta della facoltà era ricaduta su Mediazione Linguistica. «Ho capito subito che il corso di studi non era nelle mie corde riferisce il giovane studente Così, in piena pandemia, ho abbandonato Campobasso per trasferirmi a Cassino. Qui ho seguito ogni giorno, anche se a distanza, aiutato anche dal Cudari presieduto dalla professoressa Alessandra Zanon. Ed eccomi qui, oggi sono dottore».

Con un po' di orgoglio dice: «Il momento della proclamazione è stata la rivincita morale nei confronti di chi, nei primi anni di scuola, non ha voluto credere in me. Il lavoro della mia tesi l'ho dedicato a mia madre: senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Ai ragazzi che si trovano nella mia stessa situazione - voglio dare un consiglio: non mollate mai. Non fermatevi al primo ostacolo ma andate avanti con coraggio».

Prima della laurea il neo dottore ha svolto un tirocinio formativo nel corso del quale ha realizzato una versione in braille de La Memoria di Odino, donata alla collezione rivolta a ipovedenti e Dsa della Biblioteca comunale di Gaeta.