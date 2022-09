Domenica 18 Settembre 2022, 10:06

Sono tanti gli automobilisti che si sono dimenticati di pagare le multe elevate dai vigili urbani di Cassino nel corso del 2020. Ed ora per loro arriverà la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate con gli aumenti di legge da pagare entro 60 giorni, salvo ricorsi al Tar. I verbali a ruolo sono 1394 per un totale di tributi evasi di euro 153.198.

È quanto risulta da una determina dell’area sicurezza della polizia locale che ha approvato il ruolo ordinario per sanzioni amministrative del codice della strada non oblate relative all’esercizio 2020 nell’accertamento di entrata. In particolare il totale della sanzione è di 100.759 euro, il totale maggiorazione è di 28.442 a cui vanno aggiunte spese per 23.997 euro. Gli altri automobilisti hanno pagato la contravvenzione nei termini di legge.

Nel 2021, sono state elevate 6.578 sanzioni per 337.865 euro. Sono in corso verifiche sui pagamenti. Nella determina si spiega che «la riscossione coattiva deve essere effettuata obbligatoriamente, a pena di prescrizione del diritto a riscuotere, nel termine perentorio di anni 5 dalla data di contestazione immediata al trasgressore ovvero alla successiva notificazione a persona o soggetto obbligato solidalmente fatta salva l’interruzione della prescrizione ai sensi delle normative vigenti in materia. L’ufficio contravvenzioni del Comando di polizia ha comunicato che le procedure di accertamento, contestazione e successiva notificazione sono state effettuate conformemente alla vigente normativa».

Il Comune di Cassino ha deliberato di affidare le attività, relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune, comprese le sanzioni amministrative al Codice della Strada, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. E quindi conclude: la Polizia Locale, effettuati gli opportuni controlli, ha trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione i dati delle sanzioni amministrative per le quali non risulta effettuato il pagamento nei termini relative alle sanzioni non pagate ed accertate in competenza per l’anno 2020. E comunque al settore della polizia locale è sempre carente l’organico nonostante alcune assunzioni effettuate negli ultimi due anni. Altre assunzioni sono programmate per il prossimo anno.

OGGI IL MERCATINO

Intanto l’assessore al Commercio ed Attività Produttive, Arianna Volante, ha annunciato che oggi domenica, 18 settembre, in Corso della Repubblica ed in piazza Labriola, ritorna il Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato. Sospeso nei mesi caldi. Così sarà da qui in poi per l’intera giornata, la terza domenica di ogni mese. Dichiara l’assessore: «Il “Mercatino”, centro di richiamo per un notevole numero di persone, fermo nel periodo di Covid e di recente per la pausa estiva, riprenderà secondo il calendario di sempre».