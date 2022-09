Giovedì 15 Settembre 2022, 10:16

Precipita con il parapendio e rischia di morire: a salvarlo è un contadino che ha assistito alla scena e ha avuto la prontezza di soccorrere il giovane per evitare che l’incidente potesse avere conseguenze ben più gravi.

L’episodio si è verificato nella giornata di martedì nel piccolo comune montano di Terelle. Per cause in fase di accertamento l’uomo è precipitato mentre era sul suo parapendio ed è rimasto incastrato tra la vegetazione. Il cappio al collo lo stava stringendo e l’uomo ha rischiato di soffocare. Il destino ha voluto che poco distante da dove è avvenuto l’incidente si trovasse un agricoltore residente a Cassino ma originario di Terelle dove spesso si reca per via del fatto che in paese abitano alcuni dei suoi familiari. Il destino ha voluto che anche nella giornata di martedì il contadino si trovasse a svolgere dei lavori in campagna, poco distante dall’abitazione della figlia, in località Belvedere. Nel precipitare, le corde del parapendio si erano avvolte attorno al corpo ed al collo del giovane che ha quindi rischiato la vita.

Quando l’anziano agricoltore si è accorto di quello che era appena successo poco lontano dal suo orto, incuriosito è andato a vedere cosa fosse successo. Vedendo l’uomo sofferente ha mantenuto la calma ed è riuscito a lanciargli un coltello che aveva in tasca per permettergli di liberarsi dal cappio che lo stava strozzando. Il giovane allo stesso modo, con sangue freddo e senza farsi prendere dal panico, una volta in possesso del coltello è riuscito a finalmente a non essere più prigioniero delle corde. Tuttavia non ha potuto evitare la caduta a terra da un’altezza di oltre tre metri, ma anche in questo caso provvidenziale è stato l’aiuto del contadino che ha subito allertato i soccorsi. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino dove ha ricevuto le cure da parte dei sanitari del 118. Le sue condizioni non sono critiche, resta in osservazione nel nosocomio della Città Martire ma non si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza in altre strutture.

I RINGRAZIAMENTI

Non appena appresa la notizia, nel pomeriggio di ieri, la sindaca del piccolo comune montano del Cassinate, Fiorella Gazzellone, ha voluto ringraziare pubblicamente l’uomo che ha salvato la vita al giovane ragazzo: «Ringrazio infinitamente questa persona per quello che ha fatto. Un gesto non affatto facile, perché immagino che lo spavento sia stato tanto, ma è riuscito a mantenere la calma. Mi fa piacere apprendere che sia stato così celere nel porre in essere i soccorsi. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale di Terelle esprimo ringraziamento e gratitudine verso questa persona per il gesto che ha compiuto e auguro al giovane ferito di rimettersi al più presto».