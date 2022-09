Frosinone, itinerari europei: protocollo d'intesa tra la Provincia e l'associazione "Via Benedicti Ets"

È stato firmato oggi, nella sede dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, il protocollo d’intesa tra la Provincia e l’associazione culturale ‘Via Benedicti Ets’, «finalizzato - si legge in una nota dell'ente di piazza Gramsci - a promuovere un’azione comune di diffusione e valorizzazione degli Itinerari Europei attraverso il Programma Cultural Routes del Consiglio d’Europa, con riferimento tematico al patrimonio materiale e immateriale di San Benedetto da Norcia».

A sottoscriverlo sono stati il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, e il presidente dell’associazione, Carlo Fragomeni, «che lo ha ringraziato per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Con lui c’erano anche la dottoressa Monia Franceschini, progettista di Roma Capitale e coordinatrice del progetto, il segretario dell’associazione Silvio Campoli e Cesare Pigliacelli, membro del Consiglio direttivo.

«Il nostro Ente – ha detto il presidente Pompeo - persegue anche l’obiettivo della promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali del territorio e del patrimonio monumentale: il progetto dell’associazione ‘Via Benedicti’ va proprio in questo senso. La cultura, così come il turismo, sono fattori importanti e significativi per accrescere lo sviluppo e la competitività del territorio e la Provincia ne ha fatto da sempre strumenti fondamentali della sua azione amministrativa».