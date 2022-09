Martedì 6 Settembre 2022, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 11:22

Una lite tra giovanissimi finisce a coltellate. Il grave episodio si è verificato a Cassino, in una strada del centro, nella notte tra sabato e domenica. Protagonisti del litigio due giovani: uno italiano e uno straniero.

Queste sono le poche informazioni che trapelano, bocche cucite da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Cassino che stanno indagando sulla vicenda, soprattutto per risalire al movente che ha spinto uno dei due ragazzi ad estrarre l’arma da taglio ferendo l’altro giovane per il quale si sono resi necessari i soccorsi dei sanitari dell’ospedale “Santa Scolastica”.

I SOCCORSI

Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale di Cassino ma non è in pericolo di vita, ha riportato qualche ferita ma non grave. Al momento non risultano denunce agli investigatori e non c’è stato alcun arresto. Gli uomini del Commissariato di Polizia stanno però indagando per capire cosa sia realmente successo nel weekend in via Arigni e perché il litigio tra i due ragazzi è finito a coltellate. Le indagini sono serrate e una dettagliata informativa dell’accaduto è stata trasmessa ieri alla Procura della Repubblica di Cassino. In attesa degli sviluppi della vicenda, che potranno eventualmente chiare anche il movente dell’accaduto, quel che è certo è che la movida violenta non cessa.

I PRECEDENTI

Poco tempo fa si è registrato un episodio simile a quello dello scorso weekend: in quel caso ad accoltellare un ragazzo era stato un coetaneo per il possesso di un cane. La sicurezza resta un tallone d’Achille della città: l’ondata di furti estivi, con colpi messi a segno anche in attività commerciali in pieno centro, lo dimostra. Nei mesi scorsi, dopo una serie di episodi violenti e liti tra giovanissimi degenerate in risse o accoltellamenti, alcuni cittadini di Cassino avevano chiesto l’ausilio dell’Esercito per mettere un freno alla movida violenta durante i weekend. L’amministrazione comunale ha risposto all’appello fornendo armi e spray al peperoncino ai vigili urbani. Ma al netto dell’impegno di spesa, nulla di concreto si è visto: né le armi, né tanto meno gli agenti di polizia locale in orario serale.