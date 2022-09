Martedì 6 Settembre 2022, 09:49

Non ci sarà più la trasferta a Roma o in qualsiasi città sede della facoltà di Medicina per sostenere i test nazionali finalizzati all’iscrizione. Stamattina il Campus Folcara dell’università di Cassino sarà blindato per consentire a 524 aspiranti matricole di Medicina di sostenere la prova. Il test nazionale si tiene per il terzo anno consecutivo nella sede della Folcara.

Il Ministero ha dato la possibilità a tutte le università, anche agli atenei che non hanno una facoltà di Medicina, di ospitare i test d’ingresso. Ogni candidato potrà svolgere la prova presso la sede universitaria disponibile nella propria provincia o in quella limitrofa, a prescindere dalle sedi indicate come preferite. Oggi i 524 studenti arriveranno da tutta la provincia di Frosinone. Ad accoglierli ci saranno cento dipendenti di Unicas, chiamati a vigilare sul regolare svolgimento della prova. I candidati sono stati convocati, a scaglioni, a partire dalle 10.45, mentre la prova, della durata di cento minuti, avrà inizio, in contemporanea in tutta Italia, alle 13. Gli studenti saranno dislocati in 8 aule, da cui usciranno alle 14.40. Responsabile del procedimento per Unicas è Massimiliano Mignanelli.

Agli studenti non mancano gli auguri del presidente dell’Ordine dei Medici di Frosinone, Fabrizio Cristofari. Nel consigliare agli studenti di affrontare le prove con serenità, Cristofari mette in evidenza come sia anacronistico il numero chiuso alla facoltà. A tal proposito auspica che vengano modificati i criteri di accesso «favorendo – scrive - una corretta programmazione che valorizzi le vocazioni e le inclinazioni degli studenti, rivedendo i criteri del numero chiuso». Cristofari spera che si possa avviare un percorso sin dagli ultimi anni della scuola superiore; un percorso già sperimentato con i Licei a Curvatura Biomedica. L’Ordine dei medici di Frosinone ha aderito al progetto del Ministero dell’Istruzione e della Federazione Nazionale dei Medici, attivando da tre anni il “Percorso triennale di potenziamento-orientamento Biologia con curvatura biomedica», con il Liceo scientifico “Sulpicio” di Veroli.