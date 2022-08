San Vittore del Lazio, scontro auto-moto: atterra l'elicottero, un ferito elitrasportato

Un incidente tra un'auto ed una moto si è verificato a San Vittore del Lazio, in località San Cesareo. Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato diverse fratture. Per lui si è reso recessario il trasferimento in eliambulanza a Latina: ha riportato un trauma cranico toracico e un altro alla gamba. Illese le due persone a bordo dell'auto. E' accaduto ieri pomeirggio.