Sabato 20 Novembre 2021, 08:30

Carambola tra due auto, una finisce nel fiume: un uomo mette in salvo la figlia e la moglie. E’ successo ieri mattina a Cassino, dove madre, padre e una bambina di pochi anni sono rimasti illesi dopo essere finiti con l’auto nel fiume. La famiglia cassinate intorno alle 11 a bordo di una Ford Kuga stava percorrendo la strada che dalla frazione Caira porta a Cassino, ma per cause ancora da accertare c’è stato uno scontro con una Fiat Panda. Quest’ultimo mezzo, sul quale viaggiava una coppia di anziani, è finito contro un palo, mentre la Ford si è capovolta ed ha terminato la corsa nel fiume. Il livello dell’acqua, in quel punto, non è particolarmente alto, ma l’uomo ha avuto la prontezza di estrarre dal mezzo la figlia e la moglie e portarle a riva.

Altrettanti immediati sono stati i soccorsi. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero dell’auto dalle acque, e i sanitari del 118. A finire all’ospedale Santa Scolastica per accertamenti è stata la coppia di anziani che viaggiava sull’utilitaria Fiat. C’è voluta qualche ora prima della rimozione del mezzo dal letto del fiume, tante le persone che hanno assiepato la zona teatro dell’incidente. Il tratto di strada a quanto pare è sprovvisto di guardrail protettivi, per questo molti hanno chiesto l’immediato intervento di messa in sicurezza. Anche perché non è la prima volta che nella zona del lungofiume accadono incidenti.



I PRECEDENTI

Il primo aprile scorso c’era stato un grave incidente stradale poco prima delle 8 in via Lago, sempre in direzione Caira. Anche in quel caso c’era stato uno scontro tra due auto e una Jeep era finita nel fiume Rapido. Una donna finì in ospedale in gravi condizioni.

Nel 2019 nella notte tra il 4 e il 5 maggio un’auto era finita nel fiume in località Folcara, a bordo c’era un ragazzo che uscì indenne.

Nel 2018 un giovane alla guida della sua Ford Fiesta atterrò nel letto del fiume in via Madonna di Loreto (zona ospedale), non riportò nessuna grave conseguenza.

Occorre, dunque, una ricognizione di tutte le strade che costeggiano il fiume Rapido per un piano di messa in sicurezza ad ampio respiro. Anche perché con l’arrivo dell’inverno e del periodo delle piogge spesso il fiume s’ingrossa e le acque diventano particolarmente profonde.

La questione è stata portata all’attenzione dell’amministrazione comunale, anche se, va detto, che una parte è già stata messa in sicurezza con l’installazione di barriere protettive.