Tentato furto in una concessionaria di Frosinone, scatta un arresto

Furto aggravato: questa l'accusa mossa nei confronti di un 41enne del capoluogo, arrestato dai carabinieri e poi, al termine dell'udienza di convalida, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

E' accaduto a Frosinone nella serata dell'altro ieri. Teatro dell'intervento dei militari una concessionaria di auto situata in via Mària. Quando sono giunti sul posto, dopo una segnalazione, hanno notato un uomo all'interno dell'attività: era nei locali adibiti a ufficio. Stando alla ricostruzione, stava cercando di portar via un computer portatile. A quel punto, alla vista della pattuglia, ha tentato di nascondersi tra le auto in esposizione e di fuggire, ma è stato subito bloccato. Nel corso di una perquisizione personale sono spuntate varie monete, risultate prelevate dalla gettoniera del distributore di bevande posto nella concessionaria. Il denaro e il computer sono stati restituiti al proprietario.

Alla fine per l'uomo ritenuto responsabile, il 41enne, è scattato l'arresto.

Per lui il giudice del Tribunale di Frosinone ha disposto l'obbligo di presentarsi in determinati orari in un ufficio di polizia giudiziaria.