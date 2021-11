Carabinieri, a Cassino visita del generale De Vita

Ieri mattina il comandante della Legione carabinieri Lazio, generale di Divisione Antonio De Vita, ha visitato la Compagnia di Cassino dell’Arma. L’alto ufficiale, dopo essere stato ricevuto dal comandante della Compagnia, capitano Giuseppe Scolaro, si è intrattenuto con una rappresentanza dei militari della sede e delle stazioni dipendenti, «reparti che garantiscono una costante e capillare presenza sul territorio di competenza e un meritorio servizio di ascolto, prossimità e rassicurazione sociale, opera resa ancora più importante in questo particolare momento di emergenza sanitaria». Il generale ha espresso ai militari il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro attività istituzionale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica svolta in un territorio impegnativo, testimoniato dal continuo e proficuo lavoro quotidiano. Successivamente ha visitato la prestigiosa sede della Compagnia.

