Carabinieri, a Cassino e Atina la visita del generale Burgio

Sabato 9 Ottobre 2021, 23:04 - Ultimo aggiornamento: 23:37

Ieri mattina il comandante interregionale carabinieri “Podgora”, generale di Corpo d’armata, Carmelo Burgio, ha visitato la Compagnia di Cassino dell’Arma. L’alto ufficiale, dopo essere stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Alfonso Pannone, e dal comandante della Compagnia, capitano Giuseppe Scolaro, si è intrattenuto con una rappresentanza dei militari dei Comandi dipendenti.

Al generale sono state illustrate le principali criticità del territorio nonché le attività quotidianamente svolte dal personale della Compagnia. L’alto ufficiale, profondo conoscitore dell’area del Basso Lazio, ha espresso ai militari il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro attività per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché per il contenimento del fenomeno pandemico. Il generale ha poi raggiunto la stazione dell’Arma di Atina dove, incontrando il comandante e suoi collaboratori, ha garantito il massimo supporto per il benessere della popolazione.