Frosinone, contro la Juve per provare a fermare la striscia negativa. La spinta di DiFra: «Più cinismo»

Provare a spezzare la striscia di tre risultati negativi e centrare almeno un punto al termine del ciclo terribile di sfide con le big. E' questo l'obiettivo del Frosinone, che domenica, all'ora di pranzo, sarà di scena all'Allianz Stadium contro la Juventus dell'ex giallazzurro Federico Gatti.

E' lontano quel 23 settembre di quasi nove anni fa quando i canarini imposero il pareggio interno ai bianconeri, guidati anche allora da Max Allegri, con un gol in pieno recupero di Blanchard. Altri tempi, altri circostanze, altri protagonisti in campo. Dopodomani, però, il Frosinone cercherà almeno di fare altrettanto per evitare di uscire a mani vuoti da un confronto che si preannuncia complicato. Non solo perché la Juve, seconda forza del campionato, non vince ormai da quattro turni (cosa assai rara) e per questo, dunque, va a caccia del riscatto anche per lasciarsi dietro il Milan, terzo.

Di fronte, infatti, ci saranno il quinto attacco del torneo, quello affidato soprattutto a Vlahovic, con 38 gol all'attivo, e la difesa più perforata, quella canarina, con 52 reti sul groppone dopo 25 turni, sempre alle prese con defezioni a causa di infortuni.

Due squadre, dunque, desiderose di imprimere un cambio di rotta per riprendere la propria marcia.

Una sfida importante per gli uomini di DiFra, anche alla luce degli altri incontri di giornata che potrebbero ritoccare, se non ridisegnare, la coda della classifica. Tra questi lo scontro salvezza Empoli-Sassuolo (entrambe tallonano il Frosinone) e Genoa-Udinese, con i friulani che hanno già affiancato i giallazzurri nella zona pericolante a quota 23 punti. L'ultimo risultato utile esterno di Mazzitelli e soci risale a quasi un mese, 1-1 a Verona. Da allora tre ko con Milan, Fiorentina e Roma, con 11 reti incassate. Troppe. E soprattutto una serie incredibile di occasioni mandate alle ortiche, come ad esempio contro la Roma. Un aspetto assolutamente da migliorare per non avere rimpianti postumi.

Mister Di Francesco per la gara di Torino recupera Zortea sulla corsia destra di difesa e dovrebbe di nuovo affidarsi al 4-3-3, schierando almeno due dei tre gioiellini di scuola bianconera, l'insostituibile Soulé e Barrenechea a centrocampo, di nuovo con Harroui sulla sinistra. In attacco, invece, potrebbe decidere di concedere un'altra chance a Cheddira, riservandosi l'opzione Kaio Jorge (altro giovane in prestito dalla Juve) a gara in corso. Si punta a ripartire dal grande primo tempo disputato una settimana fa che ha fatto soffrire la Roma.

Il collega Allegri, invece, potrà contare su Gleison Bremer, tornato a disposizione dopo la squalifica, e su Alex Sandro. In difesa, però, dovrà fare a meno di Danilo. In avanti ballottaggio tra Chiesa e Yildiz.

Il tecnico del Frosinone, a poche ore dal match, carica i suoi: «Non so se a Torino basterà la bella prestazione, sicuramente dovrà girare dalla parte giusta e noi dovremo essere più cinici - ha osservato in conferenza -. La differenza è tutta qui: quando si esprime un buon calcio, bisogna riuscire a concretizzare la mole di gioco e le occasioni che capitano. Ultimamente è successo spesso di creare e non realizzare. Dobbiamo invertire questo trend. Allo stesso tempo, dobbiamo imparare a difendere meglio».

DiFra, dunque, torna sul concetto di praticità, fatto di cattiveria agonistica, determinazione e grinta sfoderate nei primi 45' di domenica scorsa: «Per giocare a questi livelli, tanto più nel Frosinone, debbono essere caratteristiche costanti nel tempo».

In un passaggio ha poi evidenziato: «Adesso credo che prevalga anche l’aspetto psicologico più che tecnico. Quello mentale deve essere positivo attorno alla squadra. I punti che abbiamo sono meritati, probabilmente ne avremmo dovuti avere alcuni in più e dovremo andare a riprenderceli. A partire dalla prossima gara senza essere una vittima sacrificale di una squadra come la Juventus solo perché giochiamo in casa loro. Qualcosa in più di quanto raccolto finora prima o poi ci dovrà tornare».

Che Juve si aspetta? «Ha fatto un grande percorso finora. Ora, come noi, sta avendo delle difficoltà e mi auguro che possa risolverle soltanto dalla giornata successiva a questa» ha spiegato mister DiFra, sperando in un'altra giornata storta dei bianconeri, almeno sul piano del risultato finale. Poi ha concluso: «Ho visto i miei ragazzi allenarsi in maniera spettacolare, con grande voglia di rispondere alle difficoltà. Dobbiamo riportare questa forza in partita. Mi sono stufato dei complimenti, qualche volta mi piacerebbe giocare male e vincere».