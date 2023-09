Al Frosinone dal Real e dal Bayern, le scelte di Reinier e Ibra: «Felici di essere qui, siamo pronti»

Grinta e voglia di lasciare il segno con la maglia giallazzurra. Sono i tratti distintivi degli ultimi due innesti nella rosa del rinnovato Frosinone. Entrambi sono centrocampisti, anche se uno ha maggiori doti offensive. Ieri è stato il giorno della presentazione del brasiliano Reinier Jesus Carvalho, per tutti Reinier, e del tedesco Arijon Ibrahimovic. Il primo, 21 anni, è arrivato dal Real Madrid ed è reduce dalle esperienze con il Borussia Dortmund e il Girona. Il secondo, invece, diciotto anni da compiere a dicembre, proviene dal Bayern Monaco, dove ha proseguito il percorso di crescita dopo un trascorso nelle giovanili del Norimberga.

Sono approdati alla corte di Di Francesco in prestito fino al 30 giugno 2024. Per il tedesco, però, c'è una particolarità: il contratto, infatti, prevede la formula del trasferimento con diritto di riscatto. Questo perché rappresenta un'altra scommessa del club di viale Olimpia, che crede fortemente anche nelle qualità del giovane brasiliano. I due calciatori si sono mostrati pronti e decisi a fornire il loro apporto al Leone, partito bene nella nuova Serie A (quattro punti in tre gare) e a caccia di altri punti preziosi per cercare di centrare l'obiettivo salvezza.

LA PRESENTAZIONE

«Sono molto felice di essere qui, al Frosinone - ha esordito Reinier -. È una scelta che ho condiviso con mio padre.

Volevo una squadra con un grande allenatore e grandi giocatori. Sono stato accolto davvero molto bene da tutti. In tanti parlano del fatto che arrivo dal Real. Sono convinto di poter fornire, con umiltà, il mio contributo alla squadra. Darò il massimo». Poi ha aggiunto: «Quando si è fatto avanti il Frosinone, ho parlato con il mio amico Kajo Jorge (altro brasiliano giallazzurro) che era già qui. Ci conosciamo da sempre. Di Frosinone sapevo soltanto che si trovava vicino a Roma. Allora ho cercato di capire qualcosa di più e tutti i commenti sono stati molto positivi, anche dal lato brasiliano sono arrivate ottime referenze».

Reinier ha parlato anche della metodologia di lavoro del tecnico: «L'impatto è stato buono. La squadra gioca sulla velocità, i miei primi allenamento sono stati utili per entrare a contatto con i compagni. Ora siamo tutti concentrati sul Sassuolo, una sfida importante». Il brasiliano in relazione alle sue caratteristiche ha spiegato di trovarsi meglio nella zona di centrocampo, aggiungendo: «Posso giocare anche come ala, a destra e a sinistra». E questo lo sa anche Di Francesco: «È uno che può ricoprire diversi ruoli in proiezione offensiva» ha spiegato il tecnico nei giorni scorsi. Poi Reinier ha osservato: «Quando sono arrivato in Italia, ho saputo che mister Ancelotti aveva parlato di me. Sono felice di questo, lui è un grande allenatore, è il tecnico del club più importante al mondo, il Real Madrid». Il centrocampista, che indosserà la maglia numero 12, sul Frosinone ha concluso: «Mi è piaciuto il centro sportivo e c'è grande entusiasmo dei tifosi. Qui mi sento come a casa. Spero di poter dare un aiuto già dalla prossima partita».

Entusiasta di questa nuova avventura anche Ibrahimovic, che ha già debuttato in Bundesliga: «Sono felice e convinto della decisione di venire qui. Avevo visto il Frosinone in tv, mi sono piaciuti il modo di giocare e la mentalità offensiva in linea con le mie caratteristiche - ha affermato -. In allenamento, poi, mi ha colpito l'intensità nella manovra d'attacco. Tutti i compagni mi supportano e mi coinvolgono anche nella quotidianità di Frosinone». Il giovane tedesco di origini kosovare prima di accasarsi in Ciociaria ha sentito Cuni (punta canarina con doppio passaporto, tedesco e albanese): «Le sue impressioni positive per me sono state da stimolo per compiere la scelta di venire al Frosinone». Il suo modello di riferimento è Goretzka, giocatore del Bayern: «Durante gli allenamenti mi ha dato molti consigli per migliorare». In campo, ha affermato, preferisce la posizione di centrocampista centrale. «Ma con le nazionali e il Bayern ho giocato anche come esterno offensivo e centravanti».

Ibrahimovic sulle spalle avrà il numero 27 e lo stesso cognome del campione Zlatan, soltanto un omonimo, nessuna parentela: «Spero di ripercorrere la sua carriera» ha detto. Il giocatore neanche 18enne ha poi concluso: «Non avevo mai sentito parlare di Frosinone e quando mi sono informato i pareri sono stati tutti positivi. Qui squadra, società e tifosi sono una famiglia. Non vedo l'ora di giocare: sono in buone condizioni e pronto per iniziare dal primo minuto».

Il Frosinone, intanto, continua a sudare per preparare la sfida casalinga di domenica con il Sassuolo (ore 15). Organico quasi al completo nella seduta di ieri: dopo Oyono, Ibrahimovic e Cheddira, è rientrato anche l'altro nazionale, il giorgiano Kvernadze. Non solo: è tornato in gruppo anche Gelli, che ha smaltito l'affaticamento muscolare. Al momento restano ai box soltanto Kalaj (differenziato) e Frattali (terapie).