Domenica 25 Giugno 2023, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 09:57

In attesa delle prime ufficialità (in testa a tutte quella di mister Eusebio Di Francesco, che dovrebbe arrivare il primo luglio) sono tanti i nomi di calciatori accostati al Frosinone in queste ore.

Il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi nei giorni scorsi è stato avvistato a Milano, centro nevralgico del calciomercato, evidentemente impegnato in diverse trattative. L'ultima sarebbe quella che vuole Daniel Maldini come uno degli obiettivi concreti della società giallazzurra. Il trequartista classe 2001, che può fare anche l'esterno d'attacco, figlio d'arte, è di proprietà del Milan e dopo la buonissima esperienza con lo Spezia (18 presenze e 2 reti in Liguria per lui) preferirebbe rimanere in Serie A, dove è arrivato al quarto campionato disputato dopo i primi tre in maglia rossonera. Su di lui ci sarebbe la concorrenza della Salernitana, a caccia di giovani con esperienza nella massima categoria al pari del Frosinone.

Un giocatore, invece, dato ormai per certo in Ciociaria è il georgiano Giorgi Kvernadze, classe 2003, proveniente dalla Dinamo Batumi, la stessa squadra del massimo campionato della Georgia da dove viene anche il fuoriclasse del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Kvernadze era stato attenzionato dalla società partenopea a gennaio, ma anche il Frosinone lo segue da molto tempo e pare essere in vantaggio. Giocatore molto simile a Kvara, gioca alto a sinistra e si accentra per tirare col destro. Rispetto all'attaccante del Napoli e della nazionale georgiana, di due anni più anziano, ha meno esperienza, ma sul talento non sembrano esserci dubbi. Se dovesse fare solo la metà di quello che ha fatto Kvaratskhelia nel suo primo anno in Italia, sarebbe sicuramente un gran colpo.

Vicinissimo ai canarini sembra essere anche Riccardo Marchizza, difensore 25enne del Sassuolo, società con cui il Frosinone ha intessuto ottimi rapporti come dimostrano i prestiti di Turati (tornato in Emilia, dove potrebbe anche fare il titolare) e Mazzitelli (che dovrebbe restare in maglia giallazzurra). Marchizza, nato come difensore centrale nelle giovanili della Roma, si è poi spostato a sinistra, dove ha giocato nelle ultime stagioni con Spezia, Empoli e appunto Sassuolo e dove lo utilizzerebbe Di Francesco, in un ruolo totalmente scoperto per le partenze di Cotali (a Modena) e di Frabotta (di rientro alla Juventus dopo il prestito).

Quelli di Kvernadze e Marchizza sarebbero solo i primi due di diversi acquisti che dovrà fare il Frosinone per rinforzarsi adeguatamente in vista del salto di categoria, soprattutto in difesa e in attacco, i reparti attualmente maggiormente deficitari. Anche sul lato delle uscite ci sarà da lavorare molto. Risolto il rapporto con Bozic, ceduto definitivamente al Maribor, Di Francesco dovrà valutare quei giocatori, tra chi ha il contratto in corso, che potranno fare al caso del Frosinone anche in Serie A e quelli che invece saranno ceduti. Lunga la lista anche di quelli rientranti dai prestiti: Kremenovic, Bevilacqua, Klitten, Haoudi, Satariano, Volpe, Luciani, Stampete. Tutti nomi che non dovrebbero rimanere in Ciociaria.

PORTIERE IN AZZURRO

Infine, da sottolineare la notizia della convocazione del portiere della Primavera giallazzurra Lorenzo Palmisani, ciociaro doc (nativo di Alatri), che dopo essere stato nominato miglior portiere del campionato Primavera 1, è stato convocato dal selezionatore della nazionale under 19 Alberto Bollini per uno stage prima dei campionati europei di categoria, in programma a Malta dal 3 al 16 luglio prossimi. Un bel riconoscimento per il settore giovanile giallazzurro, che ha visto la partenza del suo responsabile Alessandro Frara e del suo allenatore Giorgio Gorgone, che hanno accettato la proposta della Lucchese in Serie C.