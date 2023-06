Domenica 18 Giugno 2023, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 10:03

CORSO LAZIO

L'EX MTC

IL VECCHIO PROJECT

Il Frosinone calcio torna ad investire in città. Dopo i progetti a Ferentino e Fiuggi, gli impianti del capoluogo finiscono in cima all'agenda della società giallazzurra. Ad annunciarlo è stato il presidente Maurizio Stirpe nel corso della conferenza stampa che si è svolta venerdì allo stadio. Il patron ha indicato i punti chiave della programmazione nella stagione del ritorno in Serie A. E quello delle infrastrutture sembra essere uno dei più importanti, come del resto era accaduto anche con il nuovo stadio dopo la seconda promozione nella massima serie. Ora sono due i progetti in cantiere.Uno riguarda l'impianto sportivo di Corso Lazio, attualmente gestito dall'Accademia del Frosinone calcio che si occupa di un importante ramo del settore giovanile. Nella struttura ci sono due campi (uno di calcio a 11 ed uno di calcio a 8) oltre agli spogliatoi, servizi igienici e un piccolo bar. Qui si pensa di realizzare un nuovo campo a 11 in erba sintetica al posto di quello in terra. Prevista anche la riqualificazione del campo a 8 e di tutte le strutture preesistenti oltre alla realizzazione di una piccola tribunetta per gli spettatori. È in corso la redazione del progetto di finanza che presto il Comune potrà pubblicare e verificare le offerte del mercato tra cui sicuramente ci sarà quella del Frosinone calcio.Ben più complesso l'altro progetto menzionato dal presidente Stirpe durante la conferenza stampa: quello che i campi dell'ex Mtc, in via della Dogana. Si tratta di un terreno di oltre 22 mila metri quadrati dove potrebbe sorgere una nuova Frusinello destinata ad ospitare la prima squadra. Nel centro sportivo dovrebbero sorgere un paio di campi da calcio e da calciotto, oltre al rifacimento totale della tribuna, degli spogliatoi delle infrastrutture a servizio. In questo modo la zona Casaleno si arricchirebbe di un'altra importante struttura sportiva, a ridosso proprio dello stadio "Benito Stirpe". «Tra amministrazione comunale di Frosinone e società - spiega il sindaco Riccardo Mastrangeli - c'è rapporto di collaborazione e fiducia reciproca che mi auguro possa essere foriera di nuove iniziative nell'interesse della città».Attualmente nell'ex Mtc, che per anni ha visto disputare le partite casalinghe nei campionati dilettanti la società Frosinone 2000, ci sono un campo di calcio ad 8 rifatto e il vecchio campo di calcio in terra battuta. La struttura è gestita dall'Asd Madonna Della Neve i cui soci sono Giulio D'Alessandris e Antonio Bottini. Nell'ottobre del 2018 ottennero dal Comune la concessione a realizzare un progetto di finanza della durata di 20 anni prorogabili di ulteriori 10. Il progetto per un investimento di oltre 350 mila euro presentato dall'associazione sportiva no profit prevedeva il rifacimento del campo di calcio a 11, un campo di calcio a 8 con misure 70x35 metri e quattro campi da padel. Ma da cinque anni a questa parte è tutto fermo in quanto mancherebbe un'autorizzazione da parte dell'Asi e la relativa documentazione burocratica. Una concessione che potrebbe essere revocata dal Comune in virtù di un interesse pubblico e riconoscendo le migliorie apportate alla struttura stessa da parte degli attuali concessionari.