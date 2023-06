Frosinone, Stirpe: "Onore a questo Frosinone, Grosso mi ha comunicato la scelta il 14 giugno con un sms"/Diretta

Poi ritorna sul tecnico: "Ci aspettavamo che Grosso restasse, ma lui ha scelto un'altra strada. Ora bisogna guardarsi intorno: le idee ci sono, saranno sondati alcuni allenatori che già figuravano nella lista del nostro direttore. Non c'è alcuna fretta".

"Mi aspetto uno stadio pieno, già con la campagna abbonamenti. Sarebbe un segnale di vicinanza e di affetto, condizione sufficiente per fare investimenti in questo settore" ha aggiunto Stirpe. "Dai tifosi mi aspetto una grande risposta, ma non limitata alla prossima serie A, ma per tutto il percorso fatto dal Frosinone in questi anni".

"Il ritiro estivo del nuovo Frosinone si svolgerà a Fiuggi, ci sarà anche la Salernitana" ha annunciato patron Stirpe.

"Un altro obiettivo è quello di riportare la prima squadra, quelle giovanili e l'academy ad allenarsi a Frosinone" ha spiegato ancora Stirpe.

Stirpe ha parlato anche della strada dei tifosi ospiti, attesa da anni. "Il progetto respinto sarà ripresentato dal Comune" con qualche modifica: "Intendiamo realizzare una strada fruibile durante le partite, questo ci consentirebbe di risolvere definitivamente il problema. La costruiremo noi - ha sottolineato Stirpe - . A quel punto potremmo lavorare alla fase finale del nostro progetto per l'area del Casaleno, cioè quella di dar vita al Frosinone village".

Sugli obiettivi del club in chiave crescita: "Puntiamo a completare la struttura dello sadio e questo avverà entro la fine del mese di luglio". Ha elencato una serie di interventi di ammodernamento e adeguamento.

Stirpe poi, citando l'Empoli, illustra gli obiettivi del club nell'ambito dell'organizzazione generale e ha rimarcato: "Ricordatevi sempre da dove siamo partiti".

"Gli investimenti che faremo io e la mia famiglia saranno concentrati sulle strutture sportive provinciali, perché dobbiamo essere in grado di camminare da soli".

Stirpe aggiunge: "L'obiettivo sarà mantenere la categoria, la serie A, con grande dignità. Il club resterà nel perimetro della sostenibilità finanziaria e mi assumo tutte le responsabilità di questo".

"Il nuovo allenatore dovrà aiutarci a completare il nostro percorso: saremo pronti per la prossima stagione.

Dobbiamo continuare sulla strada del calcio propositivo, il tecnico dovrà far divertire e lavorare nel solco della continuità" riferendosi al modulo e al gioco della squadra.

"A Frosinone resta chi vuole restare" ha aggiunto Stirpe. "L'allenatore (Grosso) il 14 giugno mi ha inviato un sms, un messaggio garbato in cui ha parlato della bella esperienza vissuta a Frosinone e in cui mi ha anche comunicato che non se la sentiva di restare al Frosinone. Non mi ha spiegato le ragioni, non le voglio sapere. Nessuna polemica, nessuna recriminazione. Fabio ha svolto un grande lavoro, grazie per quello che ha fatto per il Frosinone. Si volta pagina e si guarda avanti".

Stirpe ha poi evidenziato che quello che verrà sarà un altro Frosinone, in particolare dal punto di vista dell'organizzazione e della pianificazione della prossima stagione. "Non commetteremo gli stessi errori della seconda stagione in A" ha detto.

"Negli ultimi dieci anni abbiamo conquistato quattro promozioni, disputato una finale playoff, una semifinale playoff e ottenuto due volte la permanenza in serie B. L'ultima stagione è stata il coronamento di un percorso che si è concretizzato nella bontà dei numeri” ha aggiunto Stirpe, soffermandosi sui record di vittorie, gol fatti e subiti. Poi ha aggiunto: “Il Frosinone durante il campionato ha dimostrato autorevolezza. Onore e merito a chi ha saputo costruire questa squadra” (il dt Angelozzi). Grosso è stato il grande artefice di questo successo, allo stesso modo dei ragazzi che hanno saputo interpretare il loro ruolo alla perfezione. E' un grande momento di orgoglio. La terza promozione in A è arrivata in maniera inaspettata, ciò ha anche accelerato il processo di risanamento del club”.

“In questi anni abbiamo fatto un cammino che ci ha permesso di capire in che modo bisogna stare stabilmente nei professionisti” ha spiegato il presidente Maurizio Stirpe dopo aver ripercorso gli ultimi anni, dalla Serie B al massimo campionato, e ricordando le due retrocessioni nei cadetti.

I saluti di mister Grosso, i programmi per la prossima stagione in serie A e le prossime sfide del club. Tra poco inizierà la conferenza di patron Maurizio Stirpe, da vent'anni alla presidenza del club canarino.