Calcio, il Sora si ferma in casa: prima sconfitta dopo 26 vittorie di fila

Prima sconfitta casalinga stagionale per il Sora di mister Alessio Ciardi, già promosso in Serie D dopo un'eccezionale cavalcata trionfale nel campionato di Eccellenza.

I bianconeri sono stati battuti 2-1 al Tomei dal Vicovaro al termine di una gara bella ed emozionante. I gol tutti nella ripresa: vantaggio sorano con Jammeh e doppietta di Chavez per gli ospiti che ha ribaltato il match. E' la seconda sconfitta stagionale per il Sora dopo quella subita alla prima giornata sul campo dell'Itri. Da lì per i bianconeri un cammino impressionante, che li ha portati a conquistare con largo anticipo la Serie D e a stabilire il nuovo record di vittorie consecutive, ben 26, nel torneo di Eccellenza. Nel mirino resta il primato assoluto di punti, 90, ora detenuto dalla Lupa Castelli Romani. Il Sora è a quota 78 punti e ha sei partite a disposizione per migliorarlo.