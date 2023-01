Borrelli mette le ali al Frosinone, Benevento battuto 1-0 e lo "Stirpe" va in estasi

Borrelli mette le ali al Frosinone. Lo fa ancora una volta da subentrante, questa volta dal dischetto, dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo. Contro il Benevento serviva una vittoria per staccare le dirette inseguitrici, Genoa e Reggina, e dare una sterzata al comando della classifica per provare la fuga verso il sogno. E così è stato. E' finita 1-0, minimo scarto, ma massimo rendimento.

Sono serviti 81' ai giallazzurri per sbloccare una gara maschia, combattuta, contro avversari assetati di punti e non disposti a lasciare nulla sul manto dello “Stirpe”. I giallazzurri mantengono un predominio territoriale per lunghi tratti del match. Provano a rompere l'equilibrio collezionando tiri verso la porta dei campani. Lo fanno nel primo tempo e nella ripresa. Poi Grosso decide di inserire anche Borrelli, il quale all'81' s'incarica di calciare il penalty della possibile svolta e che in qualche modo lui stesso si procura: dopo un cross per lo stesso attaccante, infatti, la palla finisce sul braccio di Foulon, per l'arbitro, dopo un consulto Var, è rigore.

Così Borrelli, con freddezza, si prende la responsabilità tipica di chi vuol caricarsi il peso sulle spalle. Maturità e personalità, quelle che servono per prendere la rincorsa e calciare dal dischetto in un momento particolarmente delicato non solo della partita, ma forse dell'intero campionato. La corsa di gioia dell'attaccante dopo la rete accende lo “Stirpe”, che esulta in un tripudio collettivo. E' il gol decisivo, quello che lancia il Frosinone sempre più solitario in vetta, quello che allunga la serie di successi di fila a quattro, quello che fa sognare a occhi aperti una città intera.

Missione compiuta, dunque, per gli uomini di Grosso: Benevento battuto e passo prezioso in classifica approfittando della sconfitta della Reggina e del pari del Genoa. Ora i canarini hanno un vantaggio di nove punti sulla terza, la squadra calabrese, e di otto sulla seconda, il Grifone.