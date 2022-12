Domenica 18 Dicembre 2022, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 09:39



Si gioca oggi al Marassi di Genova uno dei due top-match della giornata tra le due squadre al momento date per favorite per il salto di categoria.

I padroni di casa del Genoa, alla terza uscita con l'ex campione del mondo 2006 Alberto Gilardino alla guida, contro la sorpresa di questa stagione, il Frosinone dell'altro iridato Fabio Grosso. In palio tre punti dalla valenza contrapposta per le due contendenti. Il Genoa per accorciare il margine con le prime due posizioni e risalire verso uno status coerente con le ambizioni della vigilia della stagione. Il Frosinone per consolidare la sua leadership, che lo vede al comando con tre punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, la Reggina, che nell'anticipo ha pareggiato 0-0 con il Bari. I giallazzurri, dunque, sono campioni d'inverno. Grosso deciderà in queste ore i giocatori che saranno chiamati a tentare l'impresa e la sensazione è che possa ribadire la formazione schierata contro il Pisa: «Ancora non ho deciso ma non credo che ci saranno grandissime novità - ha spiegato l'allenatore giallazzurro nelle dichiarazioni della vigilia -. Abbiamo dei giocatori che stanno facendo delle buone prestazioni, tutte le energie sono state recuperate. Domenica scorsa fuori ve ne erano altrettanti che hanno disputato tante partite, quindi come sempre sarà importante l'undici che scenderà in campo ma saranno altrettanto fondamentali i cinque che entreranno».

Grosso dovrebbe riproporre il 4-3-3, con l'attacco a tre formato da Mulattieri (o Moro) centrale, Insigne a destra ed uno tra Garritano e Caso a sinistra. Per quest'ultimo quella del Marassi sarà una gara particolare. Con la maglia del Genoa l'attaccante di Torre Annunziata ha debuttato in Serie A proprio al Luigi Ferraris, esattamente due anni or sono, il 13 dicembre del 2020 in un Genoa-Juventus (finita 3-1 per i bianconeri), nel quale trovò solo 8' di impiego. Esperienza bissata nella penultima giornata, sempre in casa, contro l'Atalanta (finita 3-4 per i lombardi). Caso giocò tutta la seconda metà gara che vide i genoani tentare la rimonta. Per lui non ci furono altre gioie con la squadra ligure e la stagione successiva andò a Cosenza.

In difesa probabili Szyminski e Ravanelli centrali, Sampirisi a destra e Cotali a sinistra. Lucioni è stato convocato e sarà a Marassi, ma solo per dare sostegno morale ai suoi compagni. A centrocampo Boloca e Rohdén dovrebbero essere accompagnati da Mazzitelli centrale. Di fronte un Genoa che sta cercando con Gilardino alla guida di cambiare passo e sembra aver intrapreso in tal senso la strada giusta, con quattro punti realizzati nelle ultime due uscite. «Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra molto forte, con individualità ad alto livello in una cornice di pubblico che sarà molto bella. Sarà una partita ricca di difficoltà che a noi piacerà prendere di petto» è la promessa dell'allenatore canarino, che ritroverà uno dei compagni della memorabile stagione di Berlino 2006.

«Alberto è un ragazzo col quale ho un ottimo rapporto, gli faccio un grande in bocca al lupo perché è stato bravo a cogliere una bella opportunità per lui. Il Genoa è una squadra di grandissimo valore in un campionato molto equilibrato. Ha preso una squadra che non è certamente ultima in classifica, che ha fatto diversi punti e che si trova nel gruppone di testa. Per lui è una bella occasione, mi auguro che dalla gara successiva a quella contro di noi potrà sfruttarla al meglio. E' un ragazzo dai grandissimi valori, siamo sempre andati molto d'accordo, mi farà molto piacere abbracciarlo dopo la partita perché prima e durante saremo avversari, cercheremo ognuno per sé di tirare l'acqua al proprio mulino» conclude un Grosso che promette battaglia.