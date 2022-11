Sabato 5 Novembre 2022, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 10:24



Il Perugia, ultimo in classifica, per preparare al meglio l'importante match della dodicesima giornata di B è partito già nella giornata di giovedì per Frosinone, dove giocherà oggi alle 16.15. «Andiamo a Frosinone un giorno prima per stare di più insieme e lavorare meglio» le parole alla vigilia del match del mister umbro Fabrizio Castori, che continua così: «Ci siamo allenati con grande impegno. C'è la voglia di invertire la rotta. Conta la volontà e noi dobbiamo farcela. Mi aspetto personalità e reazione. Il gol si può prendere ma se succede si deve reagire. Nelle ultime partite sono stati determinanti gli episodi e siamo anche stati sfortunati. Vogliamo invertire il trend e cambiare marcia».

Un Perugia costruito con altre ambizioni, sulla scia dei playoff conquistati nella stagione scorsa all'ultima giornata proprio ai danni del Frosinone, ma che invece è partito malissimo, avvicendando già due allenatori e attualmente fanalino di coda della classifica con una sola vittoria all'attivo. «Non è facile analizzare il perché di questa partenza sbagliata - continua Castori -. Il campionato è iniziato prima del solito e noi abbiamo chiuso il mercato soltanto dopo quattro giornate. Partire con le sconfitte poi non aiuta a trovare coesione ed identità. Ci vuole tempo per rimettere le cose a posto, ma il tempo è tiranno e ora siamo in ritardo, ma il bello della Serie B è che ti dà sempre la possibilità di ribaltare la situazione. Non tutte le annate sono uguali. Bisogna avere la bravura di cambiare strada, dimenticare il passato e guardare avanti».

Perugia che, inoltre, in settimana ha visto l'arrivo dell'ex Palermo Renzo Castagnini come nuovo direttore sportivo e l'ingaggio di due nuovi giocatori, liberi sul mercato: il portiere albanese Alessio Abibi e il difensore sloveno Aljaz Struna. «Castagnini è la figura che ci voleva conferma Castori , la sua carriera parla per lui. Sono molto contento del suo arrivo. Due anni fa mi voleva con sé a Palermo, poi io scelsi Salerno. Sono felice che abbiamo l'opportunità di lavorare insieme in una piazza così importante. Struna può ricoprire tutti e tre i ruoli della difesa. A Varese e Carpi faceva anche il terzino. È un giocatore strutturato che gioca con entrambi i piedi e ci potrà dare una grossa mano. La condizione arriverà giocando e il suo inserimento sarà graduale».

Abibi e Struna sono stati convocati per Frosinone, dove invece saranno sicuramente assenti Angella e l'ex Rosi, entrambi infortunati, e Iannoni, squalificato per un turno. Alla luce di ciò Castori dovrebbe schierare il Perugia con il suo 3-5-2 di riferimento, che presenta diversi ex canarini: Gori in porta, difesa a tre formata da Sgarbi, Curado e Dell'Orco, Casasola, Luperini, Bartolomei, Kouan e Blandon a centrocampo e la coppia Melchiorri-Strizzolo in attacco. Il Perugia ieri ha svolto la rifinitura sul manto di Arce.