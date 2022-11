Sabato 5 Novembre 2022, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 13:54



Testa-coda del campionato di Serie B oggi (fischio d'inizio alle 16.15) al "Benito Stirpe" tra il Frosinone, capolista del torneo, e la cenerentola Perugia. Se non si trattasse di Serie B verrebbe da presentare una partita a pronostici chiusi. Così non è e non sarà. Lo sanno bene mister Fabio Grosso ed i suoi ragazzi. Sanno bene che contro il Perugia è sempre stata sfida aperta e che anche con un Perugia nelle vesti di ultima della classe, con appena 7 punti in classifica, ci sarà da soffrire. Il Frosinone dei 24 punti totali, delle cinque vittorie su cinque e degli zero gol incassati nelle precedenti apparizioni allo Stirpe, affronta una squadra in piena crisi, che sembrava essersi risollevata dalla vittoria esterna contro la Reggina e che, invece, con il ko casalingo con il Cittadella è ripiombata nel buio. Gli uomini di Castori ci riproveranno oggi. Al Frosinone dovrebbe bastare fare il Frosinone. Questione soprattutto di testa. Ma guai a sottovalutare l'avversaria.

«Lo abbiamo detto la settimana scorsa, questo è un discorso ancora diverso - ha spiegato mister Grosso nelle dichiarazioni pregara -. Affrontiamo una squadra che ha terminato lo scorso campionato accedendo ai playoff e disputando prima un'ottima stagione. Ha tanti interpreti che hanno disputato già quel campionato in maglia biancorossa ai quali sono stati aggiunti giocatori presi da formazioni che sono state protagoniste di quella serie B. Sicuramente sono in un momento non felice e questa è un'insidia in più». In palio c'è la conferma del primo posto in classifica: «Il campo è sempre il giudice supremo che emana i verdetti finali - spiega Grosso -. Poi c'è il percorso lungo e tortuoso che rappresenta il campionato. Abbiamo i punti che meritiamo e siamo contenti di averli, forse in qualche gara c'è andata storta qualcosa però siamo contenti di quello che stiamo facendo. E la base è essere felici del passato che però conta poco e poi saper ambire a costruire un futuro ancora migliore».

Per mister Grosso, fermi ai box Oyono e Kone, comunque abbondanza di opportunità nelle scelte per una rosa giovane e che sta rendendo al meglio in tutti i suoi componenti scesi in campo. Il mister giallazzurro deciderà al termine della rifinitura di questa mattina. Da sciogliere il nodo del modulo. Oramai il tecnico ci ha abituato a delle varianti e l'assenza di Kone potrebbe portare anche a qualche scelta inedita. In una partita da vincere bisognerà far gol. Luca Moro ha avuto problemi di salute in settimana (tonsillite) e probabilmente non sarà al meglio. Perché non Gennaro Borrelli allora fin dall'inizio? Grosso non lo esclude: «Luca è rientrato, sta bene come gli altri che hanno avuto qualche acciacco. Anche Gennaro sta molto bene, è un'opzione». Accanto ad uno dei due dovrebbe esserci Mulattieri oppure, in caso di punta centrale avanzata, dietro Borrelli potrebbero esserci Mulattieri e Caso. A centrocampo Rohdén sta attraversando un ottimo momento e la sua presenza insieme a Mazzitelli non dovrebbe essere in dubbio con uno tra Garritano e Boloca. Davanti all'imbattuto in casa Stefano Turati, al centro Lucioni ed uno tra Ravanelli e Szyminski, mentre sulle fasce da una parte Sampirisi o Monterisi, mentre a sinistra il ballottaggio è tra Cotali ed il più offensivo Frabotta. A rendere ancora più interessante il confronto, i precedenti tra le due squadre: in Ciociaria quattro vittorie a testa e cinque pareggi.

PRIMAVERA

Sfida da brividi per la Primavera1 di mister Gorgone che oggi (Comunale di Ferentino, ore 13) affronta la Roma capolista insieme alla Juventus (23 punti), con i canarini, ex capoclassifica, che inseguono a quota 21.