C'è Frosinone-Perugia, dopo gli scontri del 2013 sfida sotto la lente dell'Osservatorio: "Misure da rafforzare"

E' di nuovo Frosinone-Perugia. Mancano pochi giorni al match che, negli ultimi anni, è divenuto una sorta di derby. Alla sfida tra il Grifo e i Leoni sono legati aneddoti, storie, rivalità sportive, emozioni, gioie e dolori per vittorie e sconfitte.

Ora le due squadre si incrociano di nuovo per un inedito e per certi versi imprevisto testa-coda del campionato: i giallazzurri, al comando della classifica con 24 punti, puntano al sesto successo consecutivo in casa, mentre i biancorossi, ultimi a quota 7, inseguono il riscatto per cercare di invertire la rotta.

Frosinone-Perugia, però, almeno in passato, è stato anche un caldo dopopartita carico di tensione. La mente va indietro al 22 dicembre 2013, tre giorni prima di Natale. E' pomeriggio, la gara di Lega pro è finita da poco con il risultato di 1-1. All'esterno del vecchio stadio “Matusa”, in pieno centro, scoppiano tafferugli. Nella fase di deflusso circa cento sostenitori ospiti tentano di scavalcare lo sbarramento che separa le aree destinate alle opposte tifoserie. Gli agenti, in tenuta antisommossa, formano un cordone di sicurezza di contenimento ed evitano eventuali contatti con i supporter giallazzurri. A quel punto contro i poliziotti vengono lanciati petardi e bottiglie: in sei restano feriti. Questa la ricostruzione della polizia a fine giornata. I tifosi umbri, da quanto emerso, avevano lamentato che all’inizio del match un petardo era arrivato ed era esploso nella loro curva. Il bilancio fu di 17 perugini denunciati e colpiti da Daspo.

La stagione 2013-2014 si chiuse con il salto diretto in B del Perugia e il Frosinone (che perse l'incontro decisivo al “Curi” 1-0) che arrivò nella cadetteria poche settimane dopo attraverso la porta dei playoff.

Da allora sono passati nove anni. Il Frosinone nel frattempo ha assaporato anche la Serie A e, soprattutto, ha un nuovo stadio, moderno, all'avanguardia sul modello inglese. Non più in centro, ma in periferia.

Ma nell'ambito calcistico serve tempo per cancellare gli strascichi del passato. Così la sfida in programma sabato alle 16.15 nel capoluogo ciociaro è finita sotto la lente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L'organismo del dipartimento di sicurezza, infatti, insieme ad altre partite dalla Serie A a quelle minori, l'ha classificata ad elevato profilo di rischio per l'ordine pubblico. Per questo, nelle determinazioni assunte, suggerisce di adottare nella riunione del Gos (gruppo operativo sicurezza) alcune misure di carattere organizzativo. Sono tre quelle proposte: vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Umbria “esclusivamente” per il settore ospiti, impiego di un adeguato numero di steward, rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di filtraggio e prefilitraggio, come previsto dalle disposizioni.