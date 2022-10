Il Frosinone sbanca anche Cosenza e vola in classifica: Moro e Mulattieri firmano il 2-1

Poker di vittorie e primato solitario consolidato, in attesa della sfida tra Genoa e Brescia. Il Frosinone, dopo Venezia, espugna anche Cosenza al termine di una gara combattuta e tirata per lunghi tratti. E' finita 2-1 per i giallazzurri, che volano in classifica e i tifosi iniziano a sognare. Ora la squadra di Grosso ha toccato quota 24 punti dopo undici giornate, incrementando a quattro lunghezze il distacco dalla terza in graduatoria, la Ternana.

La sfida in terra calabrese non era iniziata nel modo migliore, con i canarini sotto nel punteggio dopo 20' per il gol realizzato da Merola. Il Frosinone, però, non si è disunito, ha riordinato le idee e dopo 7' ha ristabilito l'equilibrio del match grazie all'attaccante Moro, autore del gol dell'1-1. Nella ripresa i padroni di casa sono partiti subito forte, ma il Frosinone con compattezza e con ordine ha saputo fronteggiare i tentativi dei rossoblu. La svolta del match è arrivata a metà parziale, grazie alla rete firmata da Mulattieri per il definitivo 2-1.

Alla fine festa in campo dei giallazzurri, che si godono la vetta della cadetteria e il filotto di quattro successi di fila.