Frosinone, stasera il debutto allo "Stirpe" contro il Brescia. La carica di Grosso per regalare una gioia ai tifosi

Prima in casa per il Frosinone, che oggi alle 20.45 allo stadio “Benito Stirpe” ospita il Brescia per la seconda giornata di Serie B. I giallazzurri cercheranno il bis della vittoria di Modena davanti ai propri tifosi contro le Rondinelle, che dopo aver battuto 2-0 il Sudtirol in casa arrivano in Ciociaria incerottate, soprattutto in difesa, con soli 19 giocatori convocati da mister Clotet e con un mercato che ancora non è decollato, anche se le trattative in corso sono diverse.

Il mister dei canarini Fabio Grosso dovrebbe mandare in campo al fischio d’inizio dell’arbitro Volpi di Arezzo la stessa formazione schierata a Modena con Turati in porta, Oyono, Lucioni, Szyminski e Cotali in difesa, Boloca e Kone a formare la linea mediana e i trequartisti Rohden-Garritano-Caso a supporto di Mulattieri, che comunque resta in ballottaggio con Moro, come confermato da Grosso nella conferenza prepartita: «Per me Mulattieri e Moro sono due titolari. È importante chi inizia una gara, come dico sempre, ma ugualmente importante è anche chi entra in corsa. La bravura nostra sarà quella di sentirsi partecipi di questo progetto e credere in quello che si fa. Mulattieri ha fatto una grandissima gara a Modena, sono contento della sua prestazione anche perché non c’era stato modo di dargli minutaggio in precedenza, ma solo uno scampolo finale della partita di Monza. Nella gara in Emilia si è accollato 85 minuti di partita con grande generosità, quantità e qualità».

Il Frosinone oggi, come sempre, cercherà i tre punti per dare continuità al successo di Modena e per regalare la prima gioia in casa ai propri tifosi. «Torniamo dalla nostra gente e vogliamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi – continua Grosso –. Per farlo è necessario giocare partite “piene”, mettere in campo le nostre caratteristiche ed esprimerle dal primo all’ultimo secondo in ogni momento della gara. La nostra è una squadra che ha ampi margini di miglioramento, gli interpreti per la maggior parte hanno un’età molto giovane con carriere davanti e quando sei molto giovane hai delle qualità come la freschezza, l’energia, l’entusiasmo, oltre anche a qualche piccolo difetto, che poi l’esperienza permetterà di smussare. Noi dobbiamo essere bravi a far emergere le cose positive. Nelle gare di questo campionato i dettagli fanno la differenza e sarà più pronto a sfruttarli chi saprà stare dentro la gara».

Il mercato è ancora aperto e lo sarà ancora per dieci giorni per un Frosinone che ha ancora qualche buco in rosa da coprire. Grosso lo sa e lo conferma: «Sappiamo che questa è una squadra che va completata nella quantità perché mancano in alcuni ruoli giocatori di ricambio e sono convinto che arriveranno a darci una mano, incrementando le caratteristiche di questo gruppo. Sicuramente avere squadre già pronte sarebbe stato importante per tutti ma non è stato possibile. Continuiamo a lavorare per essere presenti come nella prima gara per portarci dalla nostra parte un risultato positivo davanti al nostro pubblico».



QUI BRESCIA

Il Brescia, da parte sua, è sempre attivo sul mercato in cerca di rinforzi nonostante qualche difficoltà societaria e si presenta allo “Stirpe” con una formazione con pochi cambiamenti rispetto a quella della stagione passata, con mister Josef Clotet che deve fare di necessità virtù a causa di qualche defezione, soprattutto in difesa. Non sarà sicuramente della partita il terzino sinistro Huard, che dovrebbe essere sostituito da Mangraviti, mentre anche il difensore centrale Cistana è in dubbio. Nel caso è pronto Papetti, che comunque non gioca dalla trasferta di Como a febbraio. Per il resto Clotet dovrebbe schierare il Brescia con il 4-3-1-2 con l’ex Venezia Lezzerini in porta, Karacic, Cistana (o Papetti), Adorni e Mangraviti in difesa, Bisoli, Van De Looi e Ndoj a centrocampo e Moreo dietro alle due punte Ayè e Bianchi. «Frosinone e Brescia sono alla pari, però i ciociari giocheranno in casa. Dovremo avere un livello di concentrazione altissimo. Saranno importanti mentalità e concentrazione, la più concentrata avrà un piccolo vantaggio» le parole di Clotet alla vigilia del match.