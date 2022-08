Frosinone, nuovo rinforzo per Grosso: dal Toro arriva Kone

È arrivata anche l’ufficialità ieri dell’arrivo a Frosinone di Ben Lhassine Kone, trequartista classe 2000, di proprietà del Torino.

Kone arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il club granata. Il neo canarino, che si aggregherà da subito al gruppo di Fabio Grosso, arriva a Frosinone dopo l’esperienza a Crotone della passata stagione, soprattutto per cercare continuità di impiego.

Lo scorso anno, infatti, dopo aver tentato la carta della massima serie con la società torinese (con una sola apparizione in campo), ha giocato 16 partite in serie B con il Crotone realizzando anche una rete. Nelle precedenti due stagioni il giocatore ivoriano era andato in prestito al Cosenza, giocando in tutto 36 partite tra Coppa Italia e campionato, la maggior parte delle quali soprattutto nella stagione 2020-2021 e realizzando in totale due reti.

Il giocatore ivoriano è stato scoperto dagli scoutman granata alla Vigor Perconti dove ha vinto uno scudetto tra i dilettanti. Prima del 2015, anno del suo arrivo in Italia, quando con la sorellina raggiunse la madre a Roma, Kone di fatto non aveva giocato al calcio con velleità di carriera. Con le giovanili del Torino è stato uno dei migliori, vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa da protagonista. Poi il lancio nel professionismo con l’arrivo al Cosenza e la sfortuna di un infortunio importante come la rottura del crociato.

Le sue stagioni in Calabria sono state inframmezzate dai ritiri con il Torino e come detto dal debutto nella massima categoria.

Kone viene descritto come centrocampista offensivo, che può giocare anche da trequartista o da esterno alto a sinistra.

Un giocatore che quindi può adattarsi ai moduli che vorrà adottare Grosso, dando una notevole mano, soprattutto in chiave offensiva, al gioco del Frosinone. Con questo innesto Angelozzi va a consolidare un reparto che dopo la partenza di Ricci sicuramente andava puntellato, anche in previsione di una possibile partenza di Ciano e Tribuzzi.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Frosinone calcio, svelate le nuove maglie per la prossima...

MERCATO

A questo punto, in sede di mercato, le attività da ultimare riguardano soprattutto la difesa. Si è parlato di un possibile innesto di un esterno difensivo, in grado di poter rilevare il posto di Oyono o di Cotali. Oyono che in ogni caso, soprattutto nell’ultima uscita contro la Ternana, ha fatto vedere buone cose sulla sua fascia e soprattutto ha mostrato potenzialità di crescita.

Due amichevoli, quelle contro il Bari e contro gli umbri, che sicuramente hanno fornito a mister Grosso dei buoni spunti sui quali lavorare.

La stessa prova di modifica del modulo, con un iniziale 4-4-2 per poi tornare al classico 4-3-3, lascia intendere che il materiale umano a disposizione dell’allenatore già da ora consente la formulazione di più criteri di gioco e soprattutto sembra indicare che l’allenatore ha individuato nei giocatori a disposizione elementi in grado di assicurare la partecipazione al gioco anche in aree differenti del campo.

In questo, il manifestato aiuto degli attaccanti ai reparti retrostanti può essere un elemento identificativo del Frosinone che verrà.