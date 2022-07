Martedì 26 Luglio 2022, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 09:31

Il Frosinone riprende ad allenarsi oggi dopo due giorni di riposo in seguito al test amichevole contro il Bari di sabato scorso. Sarà l’ultima settimana di ritiro a Fiuggi, che si concluderà poi sabato 30 con l’ultima amichevole precampionato con la Ternana, sempre allo stadio “Benito Stirpe”. Dalla settimana prossima inizierà il lavoro scandito dalla tabella tipo, che porterà al primo impegno ufficiale: il primo turno di Coppa Italia del 7 agosto a Monza (ore 20.45).



Dei tre assenti con il Bari, Garritano, Ciano e Canotto, ognuno merita un discorso a parte. Oggi dovrebbe rientrare in gruppo Ciano, mentre per Garritano la situazione è più complessa, come spiegato da mister Fabio Grosso nella conferenza post Bari: «Garritano deve fare ancora dei controlli per essere idoneo dopo che ha avuto un problemino. Si sta allenando, fa tutto, ma non può ancora giocare le partite e mi auguro di riaverlo presto». Canotto, invece, è stato ceduto alla Reggina a titolo temporaneo, con un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, come comunicato ieri dalla società. Ceduto in prestito anche il 2002 Peirluca Luciani al Siena.



Sempre ieri ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante classe 2000 Samuele Mulattieri, che arriva in Ciociaria a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto dall’Inter, società che detiene il cartellino del giocatore. Punta fisica (183 cm di altezza), ma anche mobile, è reduce da un buon campionato a Crotone, dove ha segnato 6 reti in 28 presenze, concentrate soprattutto all’inizio prima di infortunarsi nel match di ritorno con il Frosinone. Prima, per lui, un’esperienza in Olanda al Volendam con cui ha realizzato ben 18 gol in 30 gare nella Eerste Divisie (la Serie B olandese). Prima dell’infortunio dello scorso mese di marzo contro i giallazzurri, l’attaccante spezzino aveva esordito nella stagione 2017-18 proprio contro i canarini nell’1-1 del “Benito Stirpe” nel mese di aprile. In seguito il passaggio all’Inter, dove con la Primavera arriva in finale contro l’Atalanta nel 2019, mentre nella stagione successiva, prima dello stop a causa del Covid, mette a segno 15 gol in 21 partite, guadagnandosi l’under 18 e l’under 19.

Tornando invece all’ultima stagione, a Crotone avvio bruciante di Mulattieri, con 7 gol in 6 gare, poi ad incidere sicuramente i continui cambi di panchina, l’innesto di nuovi giocatori nel reparto, un minutaggio non più corposo e poi l’infortunio che lo ha costretto a terminare il campionato in anticipo. Mulattieri non si è perso d’animo ma è stata soprattutto l’Inter a tenerlo in grande considerazione, con i postumi dell’intervento che sono stati seguiti direttamente ad Appiano Gentile, dove il ragazzo si è allenato. Dal punto di vista tecnico Mulattieri è un finalizzatore in grado di poter ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: prima e seconda punta o attaccante esterno.

Frosinone che è ancora un cantiere aperto, come confermato sempre dallo stesso Grosso: «Ci stiamo costruendo, sono convinto che qualcosa ancora faremo per completarci e per snellirci, perché ci sono dei ragazzi che torneranno a giocare con la Primavera. Sono arrivati altri che dobbiamo scoprire con il passare degli allenamenti. È arrivata gente come Lucioni di grandissima esperienza per la categoria. Lo scorso anno erano arrivati dei ragazzi che si sono rivelati molto bravi, spero anche in questa stagione di poter dire la stessa cosa. Siamo un cantiere con tanti cambiamenti, in questi casi è necessario mettere solide fondamenta, tali da permettere anche ai ragazzi più giovani di tirare fuori le migliori qualità». Infine, per giovedì 4 agosto alle ore 11.30 presso la sala stampa dello stadio “Stirpe” è stata indetta la conferenza del direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi, che farà il punto della situazione a pochi giorni dall’inizio della stagione 2022-23.