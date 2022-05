Finale Primavera, il Frosinone ribalta il Parma 2-1 e vola nel massimo campionato: festa in campo per uno storico traguardo

I brividi iniziali si trasformano in gioia e la festa può partire. La formazione Primavera 2 del Frosinone piega 2-1 il Parma nella finalissima playoff di categoria e conquista una storica promozione nel campionato di Primavera 1. La vittoria è arrivata al termine di una gara palpitante, che per i canarini si era messa in salita dopo appena 3' con il vantaggio dei ducali. I giallazzurri di mister Gorgone, però, non demordono e non si lasciano condizionare. Fanno bene, perché la sfida secca sull'impianto casalingo di Ferentino è ancora lunga. Al 27' si concretizza la mole di gioco dei padroni di casa grazie al pareggio siglato da Giordani. Si va al riposo sul risultato di parità.

E' nella ripresa che il Frosinone, dopo aver dominato per lunghi tratti nel primo parziale, costruisce la vittoria. Si concretizza all'86', quando Stampete firma la rete del sorpasso e del successo. Il finale è caldo, con il Parma che resta in nove per due espulsioni. Al triplice fischio è tripudio giallazzurro.