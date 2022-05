Il Frosinone crolla in casa contro il Pisa: è fuori dai playoff

E' finita nel peggiore dei modi. Il Frosinone crolla in casa 2-1 contro il Pisa e fallisce l'ingresso ai playoff.

Una sconfitta arrivata all'ultima giornata e per giunta sul terreno amico, che negli ultimi sei turni era diventato un autentico fortino. Non lo è stato nel match più importante della stagione. I canarini, dunque, chiudono il torneo al nono posto: ai playoff va il Perugia (ha piegato 1-0 il Monza), che ha concluso il campionato con gli stessi punti della squadra ciociara (58), ma è stato premiato per via del vantaggio negli scontri diretti con i giallazzurri.