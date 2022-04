Ternana-Frosinone 4-4, Grosso: «Punto meritato». Mister Lucarelli furioso

Pioggia di gol, due autoreti e polemiche finali per il rigore che ha permesso al Frosinone di acciuffare il pari in extremis, in pieno recupero. Alla fine dello scoppiettante Ternana-Frosinone mister Fabio Grosso è sicuramente soddisfatto per il raggiungimento in extremis del pari, al termine di una partita rocambolesca. Un punto meritato o due punti persi? «Sicuramente per come abbiamo raggiunto il pareggio è un punto guadagnato e ce lo teniamo stretto - risponde il mister canarino -. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo voluto fino agli ultimi istanti della gara e penso che lo abbiamo raggiunto meritatamente. Se avessimo lasciato l’intera posta, non credo che sarebbe stato il risultato più giusto». Che partita è stata per Grosso? «E’ stata una partita che alla fine viene spiegata dai dati: sei occasioni da parte nostra e cinque da parte loro, con zero parate da parte del nostro portiere e una del loro. Qualche ingenuità l’abbiamo commessa, qualcuna l’hanno commessa loro. Alla fine il pari è il risultato più giusto. Il campionato è molto difficile e noi vogliamo continuare fino alla fine a dare battaglia e cercare di realizzare il sogno che siamo stati bravi a meritarci». Con il risultato del Perugia già maturato ci si attendeva forse un Frosinone più concentrato ed aggressivo. Tanti errori da una parte e dall’altra. Alla fine quattro tiri nello specchio e quattro gol, la sua squadra ha ottimizzato al massimo quanto fatto vedere. «Come ho già detto prima, il risultato nei numeri è sicuramente particolare rispetto alle occasioni che sono state create - puntualizza Grosso -. In ogni occasione, in ogni piccolo errore è arrivata la punizione sia da una parte che dall’altra. Sarebbe stato ingiusto lasciare l’intera posta. Alla fine si è creato un sacco di caos ma inutilmente, c’è un cross e la palla va in angolo. Poi sul tiro successivo il rigore è netto, riusciamo a fare gol e a pareggiare. Non vedo dove possano esserci le polemiche e le contestazioni».

MISTER LUCARELLI

Chi invece è furibondo per come è finita la gara e soprattutto per l’episodio finale è l’allenatore dei ternani Cristiano Lucarelli: «Oggi non rispondo alle domande perché verrei radiato calcisticamente, dico solo il mio punto di vista - esordisce Lucarelli -. Questo arbitro è rimasto fermo perché ritenuto non adeguato ad arbitrare, dopodiché questo signore ha fatto ricorso ed è stato rimesso ad arbitrare. Quindi io non mi arrabbio con lui, anche perché gli ultimi 20 minuti sono stati indirizzati, si è visto dove voleva andare, il rigore inesistente è solo una conseguenza degli ultimi 20 minuti di partita. Mi arrabbio con chi ce l’ha mandato, che sapeva benissimo che poteva essere un arbitro non all’altezza della situazione. Quindi oggi di calcio non voglio parlare, perché di calcio non c’è da parlare, però credo che per evitare conseguenze importanti, quello che dovevo dire l’ho detto» conclude l’allenatore ternano.