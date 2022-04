Martedì 12 Aprile 2022, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:38

La pandemia lo aveva impedito e ci sono voluti due anni e due ritorni da avversario con lo stadio desolatamente vuoto, ma alla fine l’abbraccio c’è stato. Quello tra Daniel Ciofani e la tifoseria del Frosinone, al termine del match con la Cremonese, da due anni nuova squadra dell’ex capitano giallazzurro.

Da una parte la tifoseria a scandire il suo nome, dall’altra il giocatore che si avvicina alla curva visibilmente commosso: «Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quel momento. Sì, ero emozionato, anche se un po’ me lo aspettavo, poi però ricevere in campo quell’affetto è stato qualcosa di indescrivibile» racconta Daniel Ciofani il giorno dopo l’incontro con la sua ex tifoseria. «E’ stata una gioia resa più grande anche dalla presenza sugli spalti di mia moglie Raffaella, dei miei due figli (Oliver di tre anni e mezzo ed Ellen che proprio sabato compiva otto mesi) e dei miei genitori, con mio padre che non è riuscito a nascondere i suoi occhi lucidi per quello che stava accadendo».

Un tributo atteso e dovuto, perché Ciofani ha dato tanto ed ha ricevuto altrettanto da questa città. C’è un ricordo più bello di altri? «Di ricordi belli ne ho talmente tanti che non so sceglierne uno in particolare. Certo, ancora oggi, quando sono a Cremona o a Milano in stazione ed incontro i tifosi del Frosinone che chiedono di farsi la foto con me e mi dicono ‘Ci manchi’, mi fa un certo effetto. In fondo - prosegue Ciofani -, non ritengo di essere stato il giocatore più forte transitato per Frosinone, però ho avuto la fortuna di vivere dei cicli storici, insieme a mio fratello Matteo poi, e questo da ragazzo semplice quale sono mi ha portato ad avere questo legame con la città ed i tifosi».

Ha mai pensato di voler continuare ad essere la bandiera del Frosinone, magari concludendo la carriera con questa maglia? «Poteva essere un’ipotesi, ma avrei dovuto smettere di giocare per eventualmente iniziare una carriera dirigenziale. Il discorso mi era stato anche fatto, ma io avevo ed ho voglia ancora di giocare, perché amo questo sport e finché ho la forza mentale e fisica voglio giocare. Per ora sta anche andando bene» sorride l’attaccante oggi della Cremonese, aggiungendo: «E poi nel calcio di oggi è difficile che ci possano essere delle bandiere, basta vedere le statistiche degli ultimi anni nelle quali le rose delle squadre nel giro di cinque anni vengono quasi totalmente cambiate».

Come si trova a Cremona e cosa rimpiange di Frosinone? «Di Frosinone rimpiango sicuramente il clima ed il calore della gente. A Cremona c’è un calore più nascosto, nel senso che le persone sono molto più riservate, ma non per questo non danno affetto, meno espansivo ma ugualmente sincero. Poi Cremona è una città a misura d’uomo, tranquilla ed anche qui ho trovato la mia dimensione».

Cosa farà Ciofani tolti gli scarpini? «Non ho ancora programmato nulla, ma il calcio è una grande passione e quando dovrò pensarci non mi dispiacerebbe studiare per fare l’allenatore».

Veniamo all’attualità: che partita è stata quella con il Frosinone e come vede questo campionato per entrambe le squadre? «Noi ci crediamo, nonostante la battuta d’arresto con il Frosinone, in una partita che comunque è stata equilibrata, con il Frosinone che si è difeso con ordine dopo essere andato in vantaggio, mentre noi facevamo la partita. Alla fine siamo stati puniti dagli episodi. Guardando la classifica, siamo lì, tutte vicine: Lecce, Benevento, Pisa, Brescia, tutte come noi in grado di salire e poi ci sono ancora molti scontri diretti che saranno decisivi. Noi ci siamo creati questa opportunità e la vogliamo coltivare fino alla fine».

Ed il Frosinone? «E’ una piazza importante di questa Serie B. Ora si sta puntando sulla valorizzazione dei giovani, sulla scoperta di nuovi talenti, come è stato per Gatti, che poi riesci a vendere e ad autofinanziarti. Il presidente Stirpe è stato molto chiaro su questo già ad inizio estate e stanno riuscendo ad abbinare le cose, valorizzando i giovani ed a fare un campionato da protagonisti».