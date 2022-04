Il Sora vince il derby con l'Anagni, la matematica tiene vivo il sogno. Cade in casa il Ferentino

La Lupa Frascati supera 4-1 il già retrocesso Morolo in una gara bella ben giocata dai giovani ciociari di mister Paolo Santarelli e mette una seria ipoteca sulla vittoria del campionato di Eccellenza, girone C.

A due giornate dal termine della regular season, la squadra dei Castelli Romani ha cinque punti di vantaggio sul Sora di mister Alessio Ciardi che ha superato 2-1, non senza faticare, un buon Anagni con la 33a rete in campionato di Daniel Rossi, sempre più idolo della tifoseria bianconera. Sulla carta il Sora potrebbe ancora conquistare il primo posto, ma è molto probabile che la Lupa Frascati possa chiudere i giochi già il 24 aprile alla ripresa del torneo dopo le festività pasquali. La capolista, infatti, affronterà in trasferta l’Atletico Lazio ancora a zero punti che ieri non ha concluso la gara a Gaeta in quanto dopo essersi presentato in campo con appena otto uomini è rimasto in sei a causa di due infortuni. Numero minimo non previsto per continuare la partita.

APPROFONDIMENTI ECCELLENZA Calcio, impresa del Ferentino nella tana della Lupa. Il Sora a...

In caso di primo posto finale la Lupa Frascati farà una post season con le prime classificate degli altri due gironi dell’Eccellenza laziale. Un mini torneo a tre squadre con le prime due che salgono in D. Il Sora, con pochissime possibilità di vincere la regular season, ha comunque blindato il secondo posto in quanto la diretta concorrente alla piazza d’onore, il Ferentino di mister Francesco Pippnburg, è stata clamorosamente sconfitta in casa, 2-0, dal Colleferro, malgrado il pubblico delle grandi occasioni con il gruppo dei tifosi amaranto tornato in massa grazie all’impegno di Mirco Arduini, che ha radunato gli ultras. Il Ferentino è a quattro punti dal Sora ed a nove dalla Lupa Frascati. Il secondo posto garantisce i playoff con sfide prima con le seconde del Lazio e poi di un’altra regione.

Grande soddisfazione a Sora per una classifica che se la partenza della stagione non fosse stata negativa poteva essere diversa e più positiva. Nelle ultime due partite il Sora andrà a Pontinia il 24 aprile per poi chiudere in casa il 1 maggio contro il Paliano di mister Francesco Russo. Il Ferentino avrà il Morolo in casa il 24 aprile e la trasferta di Sezze il 1 maggio. L’Anagni di mister Francesco Gesmundo con la sconfitta di ieri resta a 44 punti e dovrà conquistare almeno altri tre punti per evitare la lotteria dei playout. Attualmente i biancorossi della città dei papi sono al sesto posto. Retrocedono direttamente in Promozione le ultime tre, mentre altre sei disputano i playout con altre tre retrocessioni.

Per quanto riguarda le altre ciociare tre punti d’oro per l’Arce del tecnico Fabrizio Ferazzoli che ha vinto il derby sul campo del Monte San Giovanni Campano per 3-1 salendo a 39 punti. Il Monte resta a 34 punti, solo sei lunghezze in più del Pontinia terzultimo.

Buon pareggio a reti inviolate per il Paliano sul campo del Terracina. I biancorossi del tecnico Francesco Russo salgono a 35 punti.