Il Frosinone domina la Reggina e torna al successo: un tris per il riscatto

Un dominio incontrastato e una prova convincente. Il Frosinone stende la Reggina 3-0, torna al successo dopo tre gare (due sconfitte e un pareggio) e resta nel gruppo in lotta per la griglia playoff. Con questo successo, il decimo in campionato, i canarini agganciano il Perugia a quota 41 punti al settimo posto, mantenendo la vista sulle zone nobili, quelle che consentono il salto diretto in A.

Grosso schiera i suoi con il classico 4-3-3. Pronti e via e si capisce che il Frosinone non è quello visto a Perugia e contro il Como né quello altalenante sceso a Brescia. Un altro carattere anima i canarini, che iniziano con un ritmo alto e una serie di azioni, arrivando più volte al tiro. A sbloccare il match è ancora una volta Charpentier in avvio di ripresa. Il gol trasmette ulteriore forza ai giallazzurri, che continuano a premere. Ed ecco che venti minuti dopo Ciano trova la via del raddoppio. La gara si fa in discesa, ma gli uomini di Grosso costruiscono ancora trame, premiate nel finale dalla rete di Canotto per il definitivo 3-0.