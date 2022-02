Il Frosinone punta sui giovani e guarda sempre di più al mercato estero

La strada l’ha indicata il presidente Stirpe. Il giovani sono un punto centrale del nuovo corso del Frosinone a caccia di talenti e promesse: «La nostra filosofia è cambiata, non investiamo sui grandi nomi» ha sottolineato nei giorni scorsi il patron. Angelozzi ieri, rilanciando piani e strategie, ha parlato di percorso di «cambiamento».

APPROFONDIMENTI L'ANALISI DI ANGELOZZI Il mercato top del Frosinone, accordi e retroscena: dai tedeschi...

Ed è qui che si inserisce l’attività di scouting avviata dal direttore dell’area tecnica, che guarda sempre con maggiore interesse al mercato estero, europeo e non solo. E non a caso sono stati chiamati a indossare la maglia giallazzurra quattro ragazzi che hanno convinto il club: Barisic, Bozic, Kalaj e Oyono. Quest’ultimo ha disputato l’ultima Coppa d’Africa. «Riteniamo siano calciatori interessanti, di qualità, con un avvenire davanti - ha spiegato Angelozzi -. Bisogna dare loro il tempo di ambientarsi e integrarsi. Nel calcio ci vuole anche il tempo e noi sappiamo darlo ai ragazzi. Abbiamo un tecnico molto bravo che sa plasmare i giocatori. Siamo soddisfatti del mercato e degli investimenti fatti».

Il Frosinone ha messo gli occhi anche sul difensore ventenne Jacopo Gelli, prelevato dall’Aglianese e ceduto all’Albinoleffe con diritto di riacquisto da parte del club giallazzurro: «Lo seguivamo da due anni, è un prototipo alla Gatti (il procuratore è lo stesso, NdR). Volevo portarlo qui, ma non è ancora pronto per il Frosinone. Lo teniamo sotto controllo, dobbiamo valutare la sua crescita. Se tra due anni esplode, ci siamo noi».