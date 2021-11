Frosinone, un altro finale esaltante. Grosso: «Vittoria cercata e voluta fino alla fine»

Martedì 2 Novembre 2021, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 13:56

Una vittoria all’ultimo minuto di una partita durissima lascia il segno, nel morale e nell’autostima di una squadra, il Frosinone, che fino ad oggi ha sempre lottato fino alla fine e che sta anche riuscendo a raccogliere per quanto prodotto.

Lo pensa anche mister Fabio Grosso che in conferenza non nasconde la soddisfazione, aumentata dalle difficoltà del match: «Abbiamo affrontato una squadra molto forte mettendola in difficoltà nella prima parte, per poi soffrire noi nella seconda, ma tirando poi anche fuori uno spirito bello – spiega Grosso -. Siamo andati a cercare la vittoria che in una partita come questa non era facile ottenere. Un successo fortemente voluto fino alla fine e che anche ai punti avremmo meritato». Ed ancora ottenuta all’ultimo minuto: «Così come quando lo prendevamo, adesso che lo facciamo, deve essere la stessa cosa. Le partite vanno fatte, vanno sentite, vanno giocate con lo spirito che ci mettiamo noi – sottolinea l’allenatore canarino -. Questo campionato non è difficile, è di più. Tutte le partite vanno giocate al massimo sennò lasci le penne ovunque e i risultati ce lo testimoniano. Noi abbiamo un gruppo di ragazzi di qualità. Siamo numerosi e stiamo capendo che il fatto di essere numerosi è un vantaggio. Chi entra ci dà un apporto sempre importante. Ci servirà continuare a fare così. Oggi abbiamo affrontato una squadra molto forte, che tornerà presto nelle zone alte della classifica. Siamo stati bravi a portarla a casa, a non mollare». Con otto punti nelle ultime quattro gare il Frosinone è in piena zona playoff, a quattro lunghezze dalla promozione diretta. L’obiettivo è ancora la salvezza? «Non dobbiamo spostare gli obiettivi di partita in partita. Non ha senso dire dove si vuole arrivare, più in là vedremo. Il campionato ti mette davanti alle difficoltà. Ha senso solo lavorare e fare punti».



Nel dopo gara ha parlato anche Pasquale Marino, oggi sulla panchina del Crotone e sei anni or sono su quella che sfiorò la A con il Frosinone. «Sono poco contento solo della prima parte di gara in cui siamo stati passivi e il Frosinone ha creato tanto. Poi ci siamo aggiustati un po’ e abbiamo avuto qualche occasione - ha dichiarato il neo allenatore rossoblù -. Nella ripresa abbiamo creato più noi che loro, il gol è arrivato su una palla della disperazione. Dispiace perché nonostante le assenze che avevamo abbiamo fatto una buona gara».



L’eroe della giornata, Emanuele Cicerelli, dopo la rete decisiva non ha trattenuto tutta la sua gioia che commenta così: «Quando ho visto la palla entrare mi sono girato e non ho visto più nulla, anzi i miei compagni venire verso di me e mi sono ritrovato sotto di loro. E’ stato bellissimo».

Al. Bi.