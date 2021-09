Domenica 26 Settembre 2021, 10:50

Al termine di Reggina-Frosinone mister Fabio Grosso è soddisfatto del punto conquistato al Granillo, un campo difficile, contro una squadra imbattuta al pari dello stesso Frosinone, del Pisa e del Brescia.

Continua anche l’imbattibilità esterna dei canarini, che non prendono gol in trasferta da cinque partite, contando anche la fine dello scorso campionato. ""Questa era una partita tosta – esordisce al microfono Grosso – e non a caso la Reggina aveva dato del filo da torcere a tutte le squadre che aveva affrontato in casa, vincendole tutte. Abbiamo fatto un bel primo tempo, in cui avremmo potuto sbloccare la partita e forse lo avremmo anche meritato. Peccato non esserci riusciti, perché le occasioni le abbiamo create, subendo pochissimo. Nella ripresa, invece ci siamo un po’ abbassati, anche se non abbiamo concesso grandi occasioni, creandone un altro paio. Abbiamo provato a mettere in campo anche le alternative, a muovere il pallone. Nel primo tempo siamo arrivati diverse volte al cross nella loro area, nella ripresa il pallone ha attraversato tutta la loro porta in un paio di occasioni. E in quei casi ci vuole un pizzico di cattiveria per metterla dentro. Nel nostro undici iniziale non avevamo tanti saltatori, la Reggina al contrario è una squadra fisica, che fa della sua forza proprio le situazioni da palla inattiva. Siamo stati bravi a difendere bene, un po’ meno quando si trattava di attaccare. Proveremo a fare meglio, perché sicuramente sono una risorsa per noi quei calci piazzati. Nel finale abbiamo rischiato, ma questo pareggio ce lo teniamo stretto perché questo era un campo difficile, non abbiamo preso gol e usciamo imbattuti. Cerchiamo sempre la vittoria, ma se non ci riusciamo va bene anche un punto".

Il portiere giallazzurro Federico Ravaglia è tornato protagonista in positivo, dopo esserlo stato in negativo al novantesimo di Frosinone-Brescia, quando da una sua uscita alta incerta è nato il pareggio finale della squadra di Pippo Inzaghi. Grosso conferma l’ottima prestazione del portiere ex Bologna, che ha reagito bene al passo falso di lunedì scorso: "Ravaglia ha fatto bene ed è stato importante dopo l’errore commesso contro il Brescia, cosa che può capitare. È stato bravo a reagire bene ed è stato bravissimo a levare quella palla dall’angolino nel finale di partita".

Davanti ai microfoni si presenta anche Karlo Lulic. Il centrocampista croato si sta ritagliando sempre più minuti importanti, dimostrando di essere un giocatore interessante. "Ci aspettavamo una partita difficile – le parole di Lulic – e comunque potevamo anche segnare. È finita 0-0, ma va bene, dobbiamo continuare così come stiamo facendo".

Be. Cob.