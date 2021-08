Lunedì 2 Agosto 2021, 10:09

Svolta storica e generazionale nel Morolo calcio dove ha assunto per la prima volta la presidenza una donna. Si tratta della giovane professionista nel mondo assicurativo e previdenziale, 36enne Roberta Santarelli che viene da una famiglia che vive il calcio a 360 gradi. Il papà Paolo, ex bomber del Frosinone che, fino a qualche anno fa deteneva il record assoluto di goal in maglia canarina, ed il fratello Giorgio, giocatore e allenatore di stima nazionale. Roberta Santarelli succede all'esperto Lelio Martini che ha lasciato la società dopo anni di ottimi risultati.

La scelta di Roberta Santarelli è stata di "cuore", visto proprio l'amore per il calcio in famiglia. Lei è a capo di una cordata canadese nel quale risultano David Masciantonio, ex calciatore del Frosinone, Sora, Cassino e in serie C anche di Benevento e Olbia, insieme ai fratelli Victor e Alex Satei imprenditori canadesi nel settore del legno che hanno scelto Morolo per la sua storia calcistica ed il fatto di essere stato un luogo dove il calcio si vive con passione. I’idea è di continuare l’attivita del Morolo Calcio soprattutto con lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani. Dare una identità al Morolo ben precisa iniziando proprio dal ricambio generazionale. L'acquisizione del Morolo da parte del gruppo italo-canadese è stata resa possibile grazie all'intermediazione dei professionisti Sorrenti e Quadrana. Nei prossimi giorni il nuovo gruppo dirigenziale si presenterà alla cittadinanza di Morolo alla quale chiede la massima collaborazione per ottenere insieme i risultati prefissati. Per una donna giovane essere alla guida di una società calcistica di Eccellenza non è certo facile, ma Roberta Santarelli con il suo gruppo ha tutta la voglia di lasciare un segno. Oltre al direttivo, verrà presentato l'organigramma tecnico-sportivo.

Em. P.