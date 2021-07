Frosinone, lutto tra gli avvocati: è morto il penalista Angelo Pica

Giovedì 1 Luglio 2021, 23:42 - Ultimo aggiornamento: 23:51

Il mondo dell’avvocatura ciociara è in lutto. E’ morto ieri, infatti, Angelo Pica, noto e conosciuto legale che per decenni ha esercitato la professione nel capoluogo. A luglio avrebbe compiuto 86 anni. Penalista di lungo corso, durante la sua carriera si è occupato di tanti casi pronunciando arringhe davanti alla Corte d’assise.

Era originario di Vico nel Lazio, paese del Nord della provincia, e spesso, quando poteva, per evadere dal caos cittadino e trascorrere del tempo in tranquillità si ritirava a San Donato Val di Comino, paese di cui era originaria la moglie. Ufficiale dei carabinieri prima di prestare giuramento come avvocato, coltivava tante passioni: in particolare quella per la musica, tanto che spesso, anche durante alcune conviviali con i colleghi, suonava la fisarmonica, suo strumento preferito. Ha indossato la toga e assistito i clienti fino a qualche anno fa. I funerali si terranno oggi, venerdì, alle 15, nella chiesa di Sant’Antonio, a Frosinone.