Auto, lo slalom di Santopadre compie 18 anni: presto il via alle iscrizioni

Lo “Slalom Città di Santopadre” si appresta a festeggiare l’edizione della longevità sportiva, la numero diciotto. Il via è previsto tra poco più di un mese. Tra pochi giorni saranno aperte le iscrizioni per partecipare alla gara automobilistica, in calendario sportivo nazionale Aci Sport sabato 6 e domenica 7 agosto.

«Il programma - spiegano dall’organizzazione - prevede nel pomeriggio di sabato l’apertura del centro accrediti per permettere a tutti i concorrenti di consegnare la documentazione per il perfezionamento delle verifiche ante gara, mentre la domenica sarà dedicata interamente alla competizione». Per l’edizione 2022 è rimasto invariato lo storico percorso S.P. Santopadre Valle Tracciolino, con una lunghezza di 3,380 chilometri e con quindici postazioni di rallentamento. Dopo la salita di ricognizione ufficiale delle 9.30, saranno affrontate le tre prove cronometrate previste a partire dalle 11. «La manifestazione, come sempre, è stata promossa dall’Associazione sportiva Santopadre Racing Team ed organizzata dalla Motorsport 2C presieduta da Diego De Nardo, un consolidato binomio - si aggiunge nella nota - per l’ottima riuscita della stessa. Anche in questa edizione è stato confermato il pieno sostegno all’evento dall’amministrazione comunale diretta dal sindaco Giampiero Forte».

La gara, valida per la Coppa Aci Sport di Zona 3 e Trofeo d’Italia Centro, ha sempre visto alla partenza i migliori interpreti della specialità e dopo le restrizioni imposte dalla pandemia tornerà ad ospitare lungo il percorso e nelle fasi di premiazione i tanti sportivi e appassionati che seguono la specialità slalom. Anche quest’anno, è stato evidenziato, è previsto come di consueto il Memorial Tiziana Grimaldi ed è stato confermato il premio dedicato allo scomparso direttore di gara Gioacchino Cimmino. Il servizio cronometraggio sarà curato dai Cronometristi di Frosinone. Tempi e classifiche saranno pubblicati in tempo reale. Tra qualche giorno, dunque, partiranno le iscrizioni dei piloti che poi, tra circa un mese, si sfideranno sull’asfalto della media Valle del Liri per cercare di conquistare la vittoria nella competizione automobilistica.